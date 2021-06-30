Dünya Yunan zulmü Çırılçıplak soyup sınıra attılar
AVRUPA

Yunan zulmü:  Çırılçıplak soyup sınıra attılar

Denizde yakaladığı göçmenleri botlarını batırarak ölüme terk eden Yunanistan, karaya çıkabilenlere ise akıl almaz işkenceler yapıyor. Yunan askeri, dün de 42 göçmeni çırılçıplak soyarak aç ve susuz bir şekilde Türkiye sınırına gönderdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, uzun süre derme çatma kulübelerde tutulduklarını ve dayak yediklerini anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan zulmü: ​Çırılçıplak soyup sınıra attılar
Yunanların soyduğu göçmenler giydirildi.

Yunanistan, sınırda yakaladığı göçmenlere uyguladığı şiddeti her geçen gün daha ileri boyuta taşıyor. Dün Edirne sınırında Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin 12’sinin çırılçıplak olması, Yunanların sığınmacılara karşı izlediği insanlık dışı politikayı gözler önüne serdi. Edirne Valiliği’nin talebi üzerine, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin, insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişlerine izin verildi.

Yunanistan'ın dövüp parasını çalarak Türkiye'ye yolladığı göçmenleri Meriç'te Mehmetçik kurtardı
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Yunanistan'ın dövüp parasını çalarak Türkiye'ye yolladığı göçmenleri Meriç'te Mehmetçik kurtardı

Göçmenler bu halde bulundu.
Göçmenler bu halde bulundu.

YEMEK, SU YOK

  • İlk iş, Yunan askerlerince soyulup çırılçıplak bırakılanlara elbise verildi. Göçmenler, Yunanistan’da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediğini, kötü muamelede bulunulduğunu, tamamen kıyafetleri çıkarılıp dövüldükten sonra zorla Türkiye tarafına gönderildiklerini anlattılar. Yunanistan’ın göçmenlere zulme devam ettiğini vurgulayan Milli Savunma Bakanlığı, yakalanan göçmenlerin Edirne İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

Yunanistan'ın göçmenlere zulmü sürüyor: Yunan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik'i kurtardı
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Yunanistan'ın göçmenlere zulmü sürüyor: Yunan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik'i kurtardı

Sahil Güvenlik kurtardı

Ege’de Yunanların gazabına uğrayan göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik güçleri yetişti. Aydın Didim açıkları Tekağaç burnu mevkiinde 2 can salı ve 1 lastik bot tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Yunanların Türk karasularına bırakıp ölüme terkettiği 40 göçmen son anda kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, insani ihtiyaçları karşılanıp işlemleri tamamlandıktan sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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