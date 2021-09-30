Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakisten şaşırtan itiraf Türkiyenin önemli rolünü hep ifade ettim
AVRUPA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten şaşırtan itiraf: Türkiye'nin önemli rolünü hep ifade ettim

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göç krizinin yönetiminde Türkiye'nin oynadığı rolün önemli olduğunu kaydetti. Miçotakis, "Avrupa’ya Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması için ısrar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Yunanistan Başbakanı Miçotakisten şaşırtan itiraf: Türkiyenin önemli rolünü hep ifade ettim
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Atina Demokrasi Forumu kapsamındaki forumda konuşan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'nın Paris ile hafta başında imzaladığı savunma iş birliğine yönelik anlaşma, sığınmacı sorunu, salgın ile mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Miçotakis, Yunanistan’ın düzensiz göç akınına karşı sınırlarını korumaya devam edeceğini, 2020’deki olayların tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini savunarak, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sığınmacı sorununda dayanışmaya yanaşmadığını kaydetti.

"AVRUPA'YA TÜRKİYE İLE YAPICI ŞEKİLDE ÇALIŞMASI İÇİN ISRAR EDİYORUM"

Miçotakis, "Göç sorununun yönetiminde Türkiye’nin oynadığı önemli rolü hep açık bir şekilde ifade ettim, bu nedenle Avrupa’ya Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması için ısrar ediyorum" ifadesini kullandı.

"SİLAHLANMA YARIŞINA GİRMEYE NİYETLİ DEĞİLİM"

Yunanistan'ın Fransa’dan satın almaya karar verdiği 3 yeni firkateynin Yunan Deniz Kuvvetlerinin caydırıcı gücünü artıracağını iddia eden Miçotakis, Türkiye ile silahlanma yarışına girmeye niyetli olmadığını, Atina'nın sorunları diyalog yolu ile çözmek istediğini kaydetti.

  • Yunanistan ve Fransa salı günü, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin yardım etmesini öngören, savunmaya yönelik bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın imzalandığı Paris’te düzenlenen ortak basın açıklamasında Yunanistan’ın Fransa’dan üç Belharra tipi fırkateyn almaya karar verdiği de bildirilmişti.

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