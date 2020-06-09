Yunanistan: Erdoğan’ın istek ve açıklamalarının arkasını getirme imkânı olabilir, biz de her türlü senaryoya hazırız

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Open televizyonunda yaptığı açıklamada Yunanistan’ın her türlü kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Stefanis, “Gidişata yönelik en kötü senaryo üzerinden plan yapılıyor. Bunu yapıyoruz. En kötü senaryo dahilinde geliştirdiğimiz çeşitli olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz. Harekat hazırlık durumumuzu artırmak için en basit seviyeden başlıyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz” dedi.

Yunanistan’ın tahrik olmaması, itidal ve sakinliğini koruması gerektiğini belirten Stefanis, “Kendi gücünüzden emin olduğunuz zaman olanları sakin bir şekilde gözlemlersiniz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hidrokarbon sondaj sahalarıyla ilgili yeni açıklamalarına değinen Stefanis, “Erdoğan’ın açıklamalarını dinliyor ve analiz ediyoruz. İstediklerini gerçekleştirmesi için elinde bulunan imkânları inceliyoruz. Söylediklerinin ve isteklerinin arkasını getirme imkanı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Evet var da. Türkiye’nin birçok imkânı var, ancak biz de büyük kolaylıkla elimizdeki imkânları geliştirebiliriz” dedi.

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OYNAT 02:26 Erdoğan'dan Yunanistan'ın Ayasofya açıklamasına sert tepki: Haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Yunanistan'ın Ayasofya açıklamasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir' uyarısında bulundu. BiP'te paylaş

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