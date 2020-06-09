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Dünya Yunanistan Erdoğanın istek ve açıklamalarının arkasını getirme imkanı olabilir, biz de her türlü senaryoya hazırız
AVRUPA

Yunanistan: Erdoğan’ın istek ve açıklamalarının arkasını getirme imkânı olabilir, biz de her türlü senaryoya hazırız

Yunanistan: Erdoğan’ın istek ve açıklamalarının arkasını getirme imkânı olabilir, biz de her türlü senaryoya hazırız

Ülkesinin her türlü kötü senaryoya hazır olduğunu belirten Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hidrokarbon araştırma sahalarıyla ilgili açıklamalarının arkasını getirme imkânı olduğunu, ancak Atina’nın da elindeki imkânları kolaylıkla geliştirebileceğini belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına karşın Atina'dan yanıt geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına karşın Atina'dan yanıt geldi.

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Open televizyonunda yaptığı açıklamada Yunanistan’ın her türlü kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu ifade etti.

  • Stefanis, “Gidişata yönelik en kötü senaryo üzerinden plan yapılıyor. Bunu yapıyoruz. En kötü senaryo dahilinde geliştirdiğimiz çeşitli olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz. Harekat hazırlık durumumuzu artırmak için en basit seviyeden başlıyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz” dedi.

Yunanistan’ın tahrik olmaması, itidal ve sakinliğini koruması gerektiğini belirten Stefanis, “Kendi gücünüzden emin olduğunuz zaman olanları sakin bir şekilde gözlemlersiniz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hidrokarbon sondaj sahalarıyla ilgili yeni açıklamalarına değinen Stefanis, “Erdoğan’ın açıklamalarını dinliyor ve analiz ediyoruz. İstediklerini gerçekleştirmesi için elinde bulunan imkânları inceliyoruz. Söylediklerinin ve isteklerinin arkasını getirme imkanı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Evet var da. Türkiye’nin birçok imkânı var, ancak biz de büyük kolaylıkla elimizdeki imkânları geliştirebiliriz” dedi.

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