Yunanistan: Erdoğan’ın istek ve açıklamalarının arkasını getirme imkânı olabilir, biz de her türlü senaryoya hazırız Yunanistan: Erdoğan’ın istek ve açıklamalarının arkasını getirme imkânı olabilir, biz de her türlü senaryoya hazırız Ülkesinin her türlü kötü senaryoya hazır olduğunu belirten Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hidrokarbon araştırma sahalarıyla ilgili açıklamalarının arkasını getirme imkânı olduğunu, ancak Atina’nın da elindeki imkânları kolaylıkla geliştirebileceğini belirtti.

Haber Merkezi 09 Haziran 2020, 12:38 Son Güncelleme: 09 Haziran 2020, 12:48 Diğer