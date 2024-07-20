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Dünya

Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor: Onlarca noktada alevlerle mücadele

Yunanistan'da son 24 saatte 45 noktada orman yangını çıktı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 45 yangından 31'inin kontrol altına alındığı, 14 orman yangınını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

21:53 - 20/07/2024 Cumartesi
AA
Yunanistan'da son 24 saatte 45 noktada orman yangını çıktı.
Yunanistan'da son 24 saatte 45 noktada orman yangını çıktı.

Yunanistan'da son 24 saatte 45 noktada çıkan orman yangınından 31'inin kontrol altına alındığı, 14 yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde 45 ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle bunlardan 31'i kontrol altına alındı, 14 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangını çıkaran yaşlı adama hapis cezası

Öte yandan, 18 Temmuz'da Korinthos'un Velos bölgesinde çıkan orman yangınına ilişkin 72 yaşında bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, yaşlı adamın yangını çıkardığını itiraf etmesi üzerine 37 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.



#Yunanistan
#Gümülcine
#Orman Yangını
#Yunanistan İtfaiye Teşkilatı
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