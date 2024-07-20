Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor: Onlarca noktada alevlerle mücadele

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, dün 68 noktada orman yangını çıktığını bildirdi. Kikilias, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzun süren sıcak hava dalgası ve kuraklık, itfaiyecilerin işini zorlaştırıyor. Ülke genelinde dün 68 noktada orman yangını çıktı." ifadelerini kullandı.