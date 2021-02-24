Yunanistan Türkiye’yi BM ve UNESCO’ya şikayet etti: Ayasofya yeniden müze olsun

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan ve 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, geçtiğimiz yılın temmuz ayında Danıştay kararıyla yeniden ibadete açıldı.

Başta Yunanistan olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Türkiye’ye söz konusu karardan dönmesi için çağrı yaptı.

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Bu çağrılara aylar sonra bir yenisi daha eklendi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul’daki Ayasofya Camisi’ne yeniden müze statüsünün verilmesi gerektiğini belirtti.

Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin video konferans yoluyla düzenlenen oturumunda, “Yunanistan için özel önem taşıyan bir konuya da değinmek istiyorum, kültürel haklara tam uyulması. Tüm ülkeler, siyasi, ekonomik, kültürel sistemleri ne olursa olsun, kültürel anıtların statüsünü değiştirmekten kaçınmalı” diye konuştu.

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Anıtın statüsünün değiştirilmesi için önce ilgili toplulukların onayını almanın, BM ve UNESCO gibi kurumlar dahil ilgili taraflara önceden bilgi vermenin zorunlu olduğunu savunan Dendias, “Diğer şeylerin yanı sıra, Ayasofya anıtının camiye dönüşmesini kastediyorum. Bu, kültürel mirasa saygı kavramına aykırı. Biz, diğer uluslararası örgütler ve kurumlarla birlikte, bu anıta eski statünün geri verilmesini talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

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