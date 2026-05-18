Yunanistan'dan patriotları geri çekme kararı: Türkiye'nin Mavi Vatan meselesi ele alındı

18:2518/05/2026, Pazartesi
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı
Yunanistan, Mart ayında Meriç ve Kerpe Adası’na konuşlandırdığı Patriot füze bataryalarını geri çekme kararı aldı. Güvenlik toplantısında, Türkiye'nin Mavi Vatan'a yönelik olası yeni yasa tasarısı ve Ege'deki askeri dengeler değerlendirildi.

Yunanistan'ın, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndaki patriot uçaksavar füze bataryalarını geri çekeceği bildirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu toplandı.

Toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, Meriç bölgesindeki Dimetoka ili ve Ege'deki Kerpe Adası'na yerleştirdiği patriot uçaksavar füze bataryalarının geri çekilmesine karar verildi.

Lübnan'a 13 M113 tipi paletli zırhlı personel taşıyıcı gönderilmesine de kararlaştırıldı.


Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimali de masaya yatırıldı

Toplantıda, İtalya üretimi Bergamini sınıfı fırkateyn alınması ve MEKO sınıfı fırkateynlerin de modernize edilmesi onaylandı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgi verirken, Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimali de toplantıda masaya yatırıldı.

Yunanistan hükümeti, mart başında Meriç bölgesindeki Dimetoka iline ve Ege'deki Kerpe Adası'na patriot uçaksavar füze bataryaları yerleştirilmesine karar vermişti.



