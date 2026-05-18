Yunanistan'dan patriotları geri çekme kararı: Türkiye'nin Mavi Vatan meselesi ele alındı

Yunanistan'ın, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndaki patriot uçaksavar füze bataryalarını geri çekeceği bildirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu toplandı.

Toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, Meriç bölgesindeki Dimetoka ili ve Ege'deki Kerpe Adası'na yerleştirdiği patriot uçaksavar füze bataryalarının geri çekilmesine karar verildi.

Lübnan'a 13 M113 tipi paletli zırhlı personel taşıyıcı gönderilmesine de kararlaştırıldı.

Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimali de masaya yatırıldı

Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimali de masaya yatırıldı

Toplantıda, İtalya üretimi Bergamini sınıfı fırkateyn alınması ve MEKO sınıfı fırkateynlerin de modernize edilmesi onaylandı.