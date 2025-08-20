Yunanistan'ı karıştıran 'İsrail' kararı: Filistin'deki soykırımın suç ortağısınız

Yunanistan'da faaliyet gösteren savunma sanayi şirketi Yunanistan Araç Sanayisi'nin (ELBO) tüm mülkiyeti, İsrailli bir firmaya satıldı. Muhalefetteki Yeni Sol Partisi, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin Filistin soykırımında suç ortağı olduğunu belirtip duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Yeni Sol Partisi'nden yapılan açıklamada, "ELBO'nun İsrail firması SK Group tarafından tamamıyla alınması bir yatırım değil, kritik kamu altyapı organlarının ve stratejik bir endüstrinin elden çıkarılmasıdır. Yunanistan'ın en önemli savunma sanayisinin yabancı ellere kaptırılması ülkenin ulusal güvenliğini ve teknolojik açıdan kendi kendine yeterliliğini tehlikeye atmaktadır." ifadesi yer aldı.
"Miçotakis Filistin'deki soykırıma suç ortaklığıdır"
Öte yandan, bu satışın basit bir elden çıkarma olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
İsraillilere satılan ELBO
Askeri, sivil ve özel amaçlı araçların üretim ve montajı alanında varlık gösteren ELBO'nun yüzde 79'u 2020'de SK Group'a satılmıştı. Bugün ELBO'dan yapılan yazılı açıklamada, ELBO'nun mülkiyetinin tamamının SK Group'a aktarıldığı duyuruldu.