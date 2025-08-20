Yunanistan'ı karıştıran 'İsrail' kararı: Filistin'deki soykırımın suç ortağısınız

Yeni Sol Partisi'nden yapılan açıklamada, "ELBO'nun İsrail firması SK Group tarafından tamamıyla alınması bir yatırım değil, kritik kamu altyapı organlarının ve stratejik bir endüstrinin elden çıkarılmasıdır. Yunanistan'ın en önemli savunma sanayisinin yabancı ellere kaptırılması ülkenin ulusal güvenliğini ve teknolojik açıdan kendi kendine yeterliliğini tehlikeye atmaktadır." ifadesi yer aldı.