"Yurt dışında yaşarken başkan gibi davranmak saçmalık"

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi'nde yeni hükümetin kurulmasının ilk adımı olarak yerel parlamentoyu 17 Ocak'ta toplantıya çağırma niyetinde olduğunu bildirdi.

Rajoy, 2017 yılını değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında, yasa dışı bağımsızlık referandumuyla ortaya çıkan Katalonya krizinin İspanya anayasasına yönelik en büyük saldırı olduğunu ifade etti.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosunun 21 Aralık'taki seçim sonrası yemin töreninin yeni yılın ilk haftalarında yapılacağını kaydeden İspanya Başbakanı, parlamentoyu 17 Ocak'ta toplantıya çağırma niyetinde olduğunu duyurdu.

Rajoy, kurulacak yeni Katalonya hükümetinin siyasi önceliklerini yasalar çerçevesinde yerine getirme yükümlülüğü olduğunu belirterek, "Umarım çok yakında Katalonya'da kendini, son aylarda görülen krizin ciddi sosyal ve ekonomik etkilerini tersine çevirmeye adayan bir hükümete güvenebiliriz." ifadesini kullandı.

OYNAT 04:52 Avrupa'da çatlak büyüyor İspanya'nın doğusunda bulunan Katalonya Özerk Yönetimi'nin 'bağımsızlık' sürecine dair her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, Avrupa Birliği'nin (AB) diğer üye ülkeleri arasında da benzer ayrılıkçı hareketler gözleniyor. İspanya'da Katalonya'nın dışında Basklar, Fransa'da Korsika, Belçika'da Flamanlar, İtalya'da Padanya ile Güney Tirol, Birleşik Krallık'ta İskoçya, Almanya'da Bavyera, Danimarka'da Grönland... Avrup İspanya'nın doğusunda bulunan Katalonya Özerk Yönetimi'nin 'bağımsızlık' sürecine dair her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, Avrupa Birliği'nin (AB) diğer üye ülkeleri arasında da benzer ayrılıkçı hareketler gözleniyor. İspanya'da Katalonya'nın dışında Basklar, Fransa'da Korsika, Belçika'da Flamanlar, İtalya'da Padanya ile Güney Tirol, Birleşik Krallık'ta İskoçya, Almanya'da Bavyera, Danimarka'da Grönland... Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen, filizlenen ayrılıkçı akımlarla çözülüyor, gelin tüm bu sürece birlikte bakalım.





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"Yurt dışında yaşarken bir bölgenin başkanı gibi davranmak saçmalıktır"

Rajoy, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası Belçika'ya kaçan ve İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanması beklenen eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un bölgeyi Brüksel'den yönetip yönetemeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "Yurt dışında yaşarken bir bölgenin başkanı gibi davranmak saçmalıktır. Bu görevi yurt dışından gerçekleştirdiğinizi iddia etmek daha büyük saçmalıktır." diye konuştu.

Bağımsızlık yanlısı partilerin az farkla çoğunluğa sahip olduğu yerel parlamentoda olası bir hükümete güven oyu çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. 70 bağımsızlık yanlısı parlamenterden sekizi ya hapiste ya da ülke dışında kaçak durumda.

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Katalan lider Carles Puigdemont

Katalonya'daki tek taraflı bağımsızlık ilanı süreci

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmesine karar vermiş ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, ülkenin "bölünemez" olduğu maddesinden hareketle girişiminin yasa dışı olduğunu açıklamıştı.

Merkezi yönetim, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası anayasanın 155. maddesini işleterek yerel parlamento ile hükümeti feshetmiş, 21 Aralık'ta seçime gidilmesini kararlaştırmış ve bölgeyi geçici olarak doğrudan yönetmeye başlamıştı.

Bağımsızlık yanlısı partiler oy oranı bakımından yüzde 50'yi bulamasalar bile seçim sistemi nedeniyle 21 Aralık'ta parlamentoda hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.

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DÜNYA Katalonya'daki parlamento seçimlerini ayrılıkçılar kazandı