Yüzde 10’luk adalet

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Müslüman halkı korumakla görevli Hollandalı askerlerin 13 Temmuz 1995’te Srebrenitsa’daki 350 Müslümanın Sırplar tarafından katledilmesinden kısmen sorumlu olduğuna karar vererek adeta soykırımdaki payından akladı. Yüksek Mahkeme, Sırplar tarafından katledilen 350 kurbanın ailesine, maddi zararlarının yüzde 10’unu Hollanda hükümetinden talep etme hakkı tanıdı. Mahkeme, söz konusu skandal kararını Boşnakların askeri üste kalsalar bile öldürülmeme ihtimallerinin yüzde 10 olduğuna dair tartışmalı bir gerekçeye bağladı. Bosna Hersek’in Srebrenica şehrinde yaşayan Müslüman halkı korumakla görevli Hollanda askerleri, güvenliği sağlamamış ve Sırpların Temmuz 1995’teki katliamını görmezlikten gelmişti.

Srebrenitsa’da Bosnalı Müslümanları korumakla görevli Hollandalı komutan yarbay Thom Karremans (sağda beyaz saçlı), ellerinde hiçbir savunma imkanı olmayan sivilleri göz göre göre Sırp katil Radko Mladiç’in ellerine teslim etmişti. Mladiç emrindeki katil sürüsü 8372 Boşnağı katletmişti.

SIRPLARA TESLİM ETTİLER

Dün duruşmada mahkeme heyeti, “Hollandalı barış gücü askerleri, 13 Temmuz 1995’te Srebrenitsa yakınlarındaki bir askeri üste bulunan 350 kişinin tahliyesinde yasa dışı olarak hareket etti. Boşnak erkeklerin, Sırpların müdahalesinden uzak kalma şansını ellerinden aldılar” ifadelerine yer verildi. Dava, Srebrenitsa yakınlarındaki Hollanda taburuna sığınan 5 bin civarında Müslüman Bosnalının ‘toplu tahliyesi’ sırasında üssün dışına çıkarılan ve ardından Ratko Miladiç’e bağlı Sırp birlikler tarafından katledilen 350 erkekle ilgili. Bosna-Hersek’in doğusundaki Srebrenica’da Temmuz 1995’te Bosnalı Sırplar tarafından 8 bin Müslüman soykırıma uğramıştı.

86 kurban toprağa verilecek



Bosna soykırımında ülkenin doğusundaki Prijedor şehri ve civarında 1992 yılında Sırplar tarafından katledilen ve cenazelerine yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan 86 kurban bugün defnedilecek. Bu yıl defnedilecek 86 kurbanın en genci öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Samir Garibovic, Emin Djonlagic ve Suad Klajic, en yaşlısı ise öldürüldüğünde 61 yaşında olan Becir Besic.