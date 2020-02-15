Zayed'in işkencecileri

Yemen’de işlenen savaş suçlarının baş aktörü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) himayesindeki paralı askerler ve anlaşmalı şirketlere İngiltere, ABD ve Türkiye’de açılan soruşturmaların ardından ülkedeki dramın mağdurları ilk kez konuştu. İngiliz, Amerikan ve Türk avukatlar, uluslararası hukuk profesörleri ve araştırmacılar aylar süren çalışmalar sayesinde bölgedeki yöneticilerin işkence ve suikast gibi savaş suçları ve infazlarını doğrulayan deliller topladı.

AİLESİYLE BAĞI KESİLDİ

Adil El Haseni

Yemen’de 1 sene 9 ay hapis yatan 35 yaşındaki polis Adil El Haseni, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Karışıklık çıktığından beri eşime dostuma herkese işkence yapılıyordu. Bu duruma sessiz kalamadım. Önüme gelen her yerde bu muamelenin yanlış olduğunu söyledim. 2016’da tutuklandım. İlk sorgumda ‘Neden muhalefet ediyorsun. Sana ne? İşine bak’ gibi cümlelere muhattap kaldım. Bir yıl boyunca ailem yaşayıp yaşamadığımı dahi öğrenemedi.”

9 AY ELEKTRİK VERDİLER

“Dokuz ay bir yerde tutuldum. Kancayla duvara astılar. Elektrik verdiler. Soğuk su döktüler. Baştan aşağıya soyup aç bıraktılar. Bir yılın ardından benden birini öldürürsem serbest kalacağımı söylediler. Razı gelmedim. 9 ay daha işkence edip serbest bıraktılar. Ailemi yanıma alıp Yemen’den Sudan’a, sonra Umman’a geçtim. Ailemi orada bırakıp Türkiye’ye geldim. İstedikleri işkenceyi yapsınlar, Yemen’deki insani dram bitmeden susmayacağım.”

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TOPLANTI ÇIKIŞINA BOMBA

Abdullah Dowbal

İhvan kanadını temsil eden El Islah partisi ve Yemen Gençlik gazetesi çalışanı 39 yaşındaki Abdullah Dowbal ise şunları söyledi: “Karışıklık çıktığı an ipin ucundaydık. 29 Aralık 2015’te liderimizle birlikte parti binasında toplantıdaydık. Toplantı bittikten on dakika sonra bina önünde bombalı araç patlattılar. Bomba bir kapı arkamda patladı. Başarısız saldırı sonucu liderimiz ve biz sağ kurtulduk. Paralı askerler saldırıyı itiraf ettiler. Şimdi de şikayetçiyiz.”

İki ayrı şikayet

Muhammed Dahlan

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Gülden Sönmez

Mağdurlar adına Türkiye’de suç duyurusunda bulunan Av. Gülden Sönmez, “Savaş başladığından itibaren birçok suç söz konusu. En önemli ve yaygın ihlallere baktığımızda BAE ve onun tuttuğu paralı askerleri görüyoruz. Türkiye’de iki ayrı başvuru gerçekleştirdik. Bu başvurulardan biri paralı asker şirketini tutan ve çok sayıda saldırı gerçekleştiren Muhammet Dahlan için. Dahlan ve adamlarından şikayetçi olduk. İkinci başvuru ise Yemen’de BAE’nin yönettiği ve güvenliğini paralı askerlerin sağladığı hapishanelerle ilgili. Yasalara aykırı şekilde bu hapishanelerde tutulan polis memuru müvekkilimiz, çok ağır işkencelere maruz kaldı. Bütün işkence görenlere dosyamızda yer verdik. BAE’nin resmi kadrosunu suçladık ve gereğinin yapılmasını istedik. Bu suçlara karışan Yemenli üst düzey isimler de listemizde” diye konuştu.