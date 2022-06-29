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Zelenskiy: Rusya terör devletidir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, "terör devleti" olmakla suçladığı Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) haklarından yoksun bırakılması çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Rusya terör devletidir
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, "terör devleti" olmakla suçladığı Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) haklarından yoksun bırakılması çağrısında bulundu

Ukrayna Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırması ve Kremençuk'taki alışveriş merkezinin vurulmasının ardından BM Güvenlik Konseyini (BMGK) toplantıya çağırdı.

'Terör devleti'

  • BMGK'ye savaşın başından beri ikinci kez hitap eden Zelenskiy, Moskova'nın geçen cumartesi Ukrayna'yı 62 füze, pazar günü ise 26 roket ile vurduğunu söyledi.
  • Zelenskiy, BM'ye 18 kişinin hayatını kaybettiği alışverişe merkezine yönelik saldırıya ilişkin ise bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.
  • Rusya'yı "terör devleti" olmakla suçlayan Zelenskiy, uluslararası topluma Rusya'yı terör faaliyetlerine son verene kadar BM Genel Kurulunda ve BMGK'deki haklarından yoksun bırakması çağrısında bulundu.
  • Zelenskiy, Rusya'nın BM Genel Kurulunda ve BMGK'de yer almaması gerektiğini söyledi.
  • BM Siyasi işlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise savaşın başından beri Ukrayna'da 4 bin 731 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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