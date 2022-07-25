Dünya Zelenskiy Tahıl ihracatını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlayacağız
AVRUPA

Zelenskiy: Tahıl ihracatını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız." dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Tahıl ihracatını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlayacağız
Arşiv.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'e gelen Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna tarım ürünlerinin limanlardan sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tüm dünyaya kanıtlayacağız"

  • Zelenskiy, Ukrayna tahılının sevkiyatına ilişkin soru üzerine, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız." ifadesini kullandı.
  • Ukrayna Limanlar İdaresi, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların ve başvuruların başladığını bildirmişti.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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