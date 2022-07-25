Zelenskiy: Tahıl ihracatını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlayacağız

Fransızlar 'çocuk kaçırma' sosyal deneyine tepkisiz kaldı

Fransa'da yapılan bir sosyal deneyde, yoldan geçenlerin gözleri önünde çocuk kaçırılmasına Fransızlar tepkisiz kaldı. Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki toplarken, kullanıcılar Fransızların tepkisizliğini 'Kapitalizmin ve insanlığın zulmü, toplumsal dayanışma değerlerinin çöküşü.' olarak yorumladı.