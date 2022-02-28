Dünya Zelenskiy Ukraynanın ABye katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı
AVRUPA

Zelenskiy Ukrayna'nın AB'ye katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliğine katılımı için başvuru dilekçesini imzaladığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
​Zelenskiy Ukraynanın ABye katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı
Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "AB üyeliği için başvuru dilekçesini imzaladım. Bunun gerçek olduğundan eminim." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Rusya'nın, Ukrayna halkına karşı savaşmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana dört gün içinde 16 çocuk öldü ve 45'i ise yaralandı." dedi.

Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırılar nedeniyle kayıplar yaşadığını da belirtti.

Vladimir Zelenskiy, "4 bin 500 Rus askeri öldü. Teçhizatınızı bırakın ve gidin buradan. Komutanlarınıza ve propagandacılarınıza inanmayın. Hayatınızı kurtarın." açıklamasında bulundu.

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