Zelenskiy: Xi Jinping ile görüşmek istiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın birinci yıl dönümü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Ukrayna’daki savaşın siyasi çözümüne ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 12 maddelik belgeye değinen Zelenskiy, “Bana öyle geliyor ki bu Çin’in bir barış planı, bir çözüm ya da bir deklarasyonu değildi. Çin’in sadece düşüncesini gösterdiğine inanıyorum. Çin’in Ukrayna hakkında konuşmaya başlaması da çok iyi” ifadelerini kullandı. Çin’in bazı görüşlerine katılmadığını da belirten Zelenskiy, “Uluslararası hukuka saygı, toprak bütünlüğü ve belirli güvenlik konuları söz konusu olduğu bu pozisyonlarda Çin ile birlikte çalışmak gerekiyor. Görevimiz, bazılarını izole etmek için herkesi bir araya getirmek" dedi. Zelesnkiy, “Çin’in adil bir barışın yanında, yani Ukrayna’nın yanında olmasını umduğunu ifade ederek, “Bu benim için önemli. Çin’in Rusya’ya silah tedarik etmeyeceğine gerçekten inanmak istiyorum. Bu en önemli nokta ve bunu önlemek için her şeyi yapıyorum" şeklinde konuştu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüşmek istediğini vurgulayan Zelenskiy, “Ülkelerimize ve dünya güvenliğine fayda sağlayacağına inanıyorum. Çin ile büyük bir ticaretimiz var. Mesele sadece savaş değil. Mesele şu ki biz ekonomik ilişkileri korumakla ilgilenen ülkeleriz. Bildiğim kadarıyla Çin tarihsel olarak toprak bütünlüğüne saygı duyuyor, bu da Rusya’yı topraklarımızdan çıkarmak için her şeyi yapması gerektiği anlamına geliyor. Çünkü egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı bundan ibarettir” dedi.

“Savaşın gerçekten bitmesini istiyorum”