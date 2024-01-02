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Dünya

Zelenskiy'den Putin'e ağır hakaret: 'Putin tam bir hayvan!' sözleri olay oldu

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile ilgili ağır ifadeler kullanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin bir hayvan. Sizi tüm AB'nizle, NATO'nuzla, özgürlüğünüzle, demokrasinizle yiyecek" açıklamasında bulundu

09:37 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 10:26 - 2/01/2024 Salı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Rusya devlet başkanı Vladimir Putin
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Rusya devlet başkanı Vladimir Putin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e ağır ifadelerle yüklendi.


Zelenskiy, The Economist'e verdiği demeçte, Putin'e "hayvan" dedi.


Rusya ile müzakerelerle ilgili önerilere değinen Zelenskiy, Moskova'dan barışa yönelik herhangi bir adım görmediklerini söyledi.


Batı'yı uyaran Zelenskiy, Rusya'nın herhangi bir zamanda saldırı düzenleyebileceğini iddia ederken, "Hazır olmalısınız." şeklinde konuştu.


"Putin bir hayvan"


Zelenskiy, Putin'in "zayıf" hissettiği görüşünü savunurken şöyle devam etti:


Putin bir hayvan. Sizi tüm AB'nizle, NATO'nuzla, özgürlüğünüzle, demokrasinizle yiyecek.


Bu yüzden barışın hiçbir işaretini görmüyorum. Sadece terörist bir devletin adımlarını görüyorum.


"Binlerce Rus askeri öldürüldü"


"2023'te belki de dünyanın istediği gibi başarılı olamadık." diyen Vladimir Zelenskiy, Putin'in kazandığı fikrinin "düşünceden" ibaret olduğunu kaydetti.


Batı'nın desteğinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Zelensky, şunları dile getirdi:


Binlerce, binlerce Rus askeri öldürüldü, kimse onları götürmedi bile. Bize para vererek ya da silah vererek kendinizi destekliyorsunuz. Bizim çocuklarımızı değil, kendi çocuklarınızı kurtarıyorsunuz.


"Savaşı kaybedersek Batı'ya yaklaşır"


Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'ya karşı kaybetmeleri halinde, savaşın Batı'ya daha da yaklaşacağını öne sürdü.


Zelenskiy ayrıca, başarı hızlarının Batılı ülkelerden alacakları askeri yardıma bağlı olacağını sözlerine ekledi.




#Rusya
#Ukrayna
#Vladimir Zelenskiy
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