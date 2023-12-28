Ukrayna vatandaşı Stakhovska Müslüman oldu oldu

Bir grup kadın günlerdir Sultanahmet meydanında nöbetleşe oturma eylemi yapıyor. Sabah geliyorlar, gün boyunca Gazze halkının sesini duyurmak ve İsrail soykırımını protesto etmek için İstanbul’un en yoğun noktasında etkinlikler düzenliyorlar. Bulundukları alan dolayısıyla muhatapları daha çok turistler oluyor. Vicdanlara dokunan sivil, sahici, etkili bir iletişim kanalı kuruyorlar. Adına ‘Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi’ denmiş. Türkiye’deki 65 STK’nın kadın temsilcileri yapıyor oturma