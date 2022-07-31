Dünya Zelenskiyden zorunlu tahliye emri
AVRUPA

Zelenskiy'den zorunlu tahliye emri

Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki insanların zorunlu tahliye edilmesi emrini verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenskiyden zorunlu tahliye emri
Foto: Arşiv.

Ukrayna, yoğun Rus saldırısı altındaki Donetsk bölgesinde kapsamlı tahliyeye hazırlanıyor.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeden insanların zorunlu tahliyesi için talimat verdiğini duyurdu. Zelenskiy, bölgeyi terk edenlere tazminat verileceğini de açıkladı.

Tahliyelerin kış aylarına kadar tamamlanması planlanıyor.

RUS ORDUSU HARKİV'İ VURDU

Rus ordusu ülkenin doğusundaki Harkiv'i hedef aldı. Saldırıda bir okul vuruldu. Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrinde de sivil yerleşim yerleri hasar gördü.

DONETSK'TE VURULAN HAPİSHANE

Taraflar, Ukraynalı esir askerlerin bulunduğu Donetsk'teki hapishanenin vurulmasına ilişkin olarak birbirini suçlamaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, olayın soruşturulması için Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç yetkililerinin davet edildiğini duyurdu. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan, tahıl sevkiyatının başlaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı açıklaması geldi.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.<br>
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TOPU KİEV’E ATTI<br>Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.<br>
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Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.<br>
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Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.<br>
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Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.<br>
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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