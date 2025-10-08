Zeytin ağaçları için özel ordu!

İşgalci güç zeytin ağaçlarını Filistin halkının bölgedeki varlığının işareti olarak görüyor ve bu yüzden saldırıyor. Söz konusu birimin bu çerçevede işgal altındaki Batı Şeria’da 200 dönümlük alanda, 2 bin 500 zeytin ağacını söktüğü belirtildi. Filistin resmî haber ajansı WAFA ise, İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde zeytin bahçelerine saldırdığını belirtti. Batı Şeria’nın güneyinde faaliyet gösteren Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cebur, İsrail güçlerinin köye baskın düzenlediğini, Filistinlilerin mülklerine zarar verildiğini ve 150 zeytin ağacının kesildiğini belirtti. Cebur, baskına tepki gösteren Filistinlilerin İsrail askerlerince darp edildiğini de ifade etti.