Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Zeytin ağaçları için özel ordu!

Zeytin ağaçları için özel ordu!

04:008/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bezalel Smotrich’in, Filistin mülklerine yönelik yıkım faaliyetleri yürütecek birim kurduğu ortaya çıktı.
Bezalel Smotrich’in, Filistin mülklerine yönelik yıkım faaliyetleri yürütecek birim kurduğu ortaya çıktı.

Terör devleti İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, Filistin mülklerine yönelik yıkım faaliyetleri yürütecek dozerlerle güçlendirilmiş bir paramiliter birim kurduğu ortaya çıktı.

İşgalci güç zeytin ağaçlarını Filistin halkının bölgedeki varlığının işareti olarak görüyor ve bu yüzden saldırıyor. Söz konusu birimin bu çerçevede işgal altındaki Batı Şeria’da 200 dönümlük alanda, 2 bin 500 zeytin ağacını söktüğü belirtildi. Filistin resmî haber ajansı WAFA ise, İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde zeytin bahçelerine saldırdığını belirtti. Batı Şeria’nın güneyinde faaliyet gösteren Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cebur, İsrail güçlerinin köye baskın düzenlediğini, Filistinlilerin mülklerine zarar verildiğini ve 150 zeytin ağacının kesildiğini belirtti. Cebur, baskına tepki gösteren Filistinlilerin İsrail askerlerince darp edildiğini de ifade etti.



#soykırım
#Filistin
#Gazze
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim konut kredisi kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler ve kimler başvuracak? 1.20 oranlı ev kredisinde son durum nedir?