Hamas: İsrail daha önceki taahhütlerini yerine getirmedi, saldırıların durması için gerçek güvenceler istiyoruz

Buna rağmen İsrail'in Hamas'ın Trump'ın planı konusunda mutabık kaldıklarını duyurdukları zamandan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere öldürmeye, yardımları engellemeye devam ettiğini ifade eden Hayye, Tel Aviv'in daha önce yapılan ilk anlaşmayı (Kasım 2023) bozduğunu ve tamamlamadığını; bu yıl ise müzakere yapılırken yeniden saldırılara başvurduğunu aktardı.