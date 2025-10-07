Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hamas: Aksa Tufanı, İsrail işgaline karşı tarihi bir yanıttır

Hamas: Aksa Tufanı, İsrail işgaline karşı tarihi bir yanıttır

18:017/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Hamas'tan '7 Ekim' mesajı
Hamas'tan '7 Ekim' mesajı

Hamas, '7 Ekim' ile ilgili açıklamasında, "İsrail işgaline karşı tarihi bir yanıt" ifadesini kullandı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail işgaline karşı ‘tarihi bir yanıt’ olduğu bildirildi.


Hamas, İsrail’in uluslararası toplumun sessizliği altında iki yıldır Gazze’deki Filistinli sivillere karşı işlediği suçları ısrarla sürdürdüğünü kaydetti.


Açıklamada, “Savaşın hem siyasi hem de askeri açıdan bölge ve çevresi üzerindeki etkileri sürüyor. Bu savaş, bölgenin siyasi ve askeri sahnesinde büyük bir dönüm noktası oluşturdu. İki yıl geçti ve halkımız halen toprağına kök salmış, direnişinin etrafında kenetlenmiş, ulusal ilkelerine sıkı sıkıya bağlı ve gayrimeşru vesayet projelerinden uzak bir şekilde kendi kaderini tayin etme hakkına sahip çıkmaktadır" denildi.




#Hamas
#Ekim
#mesaj
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi illerde olacak? İŞKUR sürekli işçi alımı branş dağılımı başvuru şartları açıklandı mı?