Zeytin ağaçlarına bile saldırıyor

Filistinliler, temel geçim kaynaklarından biri olan zeytin tarımında hasat mevsimini geçirirken, İsrail ordusu ve onunla birlikte hareket eden istilacı Yahudi yerleşimciler, hasat mevsimini kana buluyor. İşgalci İsrail ordusu ve yerleşimci teröristler, bir haftada işgal altındaki Batı Şeria’nın 27 köyünde, Filistinlilere yönelik yarısı zeytin tarlalarında çalışanları hedef alan 71 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, 100 Filistinli yaralanırken çok sayıda zeytin ağacı hasat edilmeden zarar gördü. Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin zeytin tarımından elde ettiği gelir, geçtiğimiz yıla oranla yarı yarıya düştü.

BM’DEN SALDIRILAR ARTTI UYARISI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayınlanan açıklamada, Batı Şeria’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım öncesi artmaya başlayan şiddetin devam ettiğine vurgu yapıldı. Son iki yılda, Filistinlilerin temel geçim kaynaklarının başında gelen zeytin tarlalarına yönelik saldırıların iki kat artığına dikkat çekilen açıklamada, zeytin hasadı mevsiminin yaşandığı son bir haftada işgalci İsrail askerleri ve istilacı Yahudi yerleşimcilerin, 27 köydeki Filistinlilere ait yaklaşık 40 zeytin tarlasına saldırarak zarar verdiği kaydedildi. İsrail polisi ve askerince korunan bu fanatik İsrailliler, 1400 zeytin ağacı ile fidanını da söktü.

80 BİN ÇİFTÇİ AİLENİN GELİRİ YOK EDİLİYOR

Batı Şeria’nın toplam tarım alanlarının yarısını kaplayan zeytin ağaçları, her yılın Ekim ve Kasım ayında hasad ediliyor. 80 bin Filistinli çiftçi ailenin temel geçim kaynağını oluşturan zeytin tarımından her yıl yaklaşık 10 bin ton zeytinyağı elde ediliyor. Bu da, İsrail’in her yandan kuşattığı Filistinliler için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor. Filistin Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, son iki yılda İsrail ordusu ile koordineli hareket eden yasadışı istilacı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları büyük bir artış gösterirken, Zeytim tarımı faaliyetleri ciddi bir zarar görüyor. OCHA verilerine göre, yerleşimci teröristler, 7 Ekim 2023’ten beri Filistinlilere yönelik 3 bin saldırı düzenledi. Geçtiğimiz yıldan beri ise Filistinli çiftçileri hedef alan 200'den fazla saldırı kaydedildi. Bunun 2023'e oranla neredeyse 2 katı olduğu belirtiliyor.

BU SENE DAHA ÖRGÜTLÜLER

İstilacı Yahudi yerleşimcilerin zeytin hasadı mevsiminde artan saldırılarına ilişkin El-Cezire’ye bilgi veren Filistinli Çiftçi Nida İbrahim, hasat mevsiminde yerleşimci saldırılarının rutin olduğunu ancak bu sene saldırıların çok daha örgütlü yapıldığını söyledi. İbrahim, neredeyse saldırıya maruz kalmadan hiç hasat yapamadıklarını kaydetti. Yerleşimci teröristlerin tamamen İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğine dikkat çeken Afaf Ebu Aliye ise “Dün tarlamıza saldırdılar. Başlangıçta 10 kişiydiler ancak daha sonra bir anda sayıları arttı ve yaklaşık 40 kişilik grup halinde saldırdılar. Birbirlerine ‘ağaçları ateşe verin’ diyorlardı. Sayımız azdı bu yüzden karşı çıkamadık” cümlelerini sarf etti.

BUGÜN GERÇEK BİR NEKBE YAŞIYORUZ

Batı Şeria’da, bölgedeki İsrail şiddetini ve yerleşimcilerin istilasını belgelemeye gelen yabancı aktivistler, Filistinli çiftçilerin bir nebze rahatlamasına yardım edebiliyordu. Ancak son iki yılda yabancı aktivistlerin etkisi de sınırlanmaya başladı. AA’ya konuşan İngiliz aktivist Marlyn, Filistinli çiftçilerin kendi tarlalarına ulaşabilmek için hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kaldığını ifade etti. Yerleşimcilerin hasat mevsiminde saldırılarını artırdıklarına dikkat çeken yabancı aktivistlerden Aid Gafri ise "Batı Şeria'daki zeytin ağaçları ölüyor ve herkes çiftçileri destekleyerek Yahudi yerleşimcilere karşı durmalı. Bu sezon kaybedilirse, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 82'si kaybedilecek. Bugün gerçek bir Nekbe yaşıyoruz" şeklinde konuştu.







