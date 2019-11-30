Dünya Zirve öncesi çevreciler sokakta
AVRUPA

Zirve öncesi çevreciler sokakta

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesi çevreciler dünya genelinde sokaklara indi. 2 binden fazla kentte protesto düzenleyen çevreciler, liderlerden ciddi eylem planı bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Protesto gösterileri
Protesto gösterileri

157 ÜLKEDE PROTESTO

İspanya’nın başkenti Madrid’de pazartesi günü düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesi çevreciler, cuma günü dünya genelinde sokaklara indi. 157 ülkede, 2 binden fazla kentte çevreciler iklim değişikliğine karşı önlem alınmasında yetersiz kaldıkları gerekçesiyle hükümetleri protesto etti. Çevreciler, hükümetlerden iklim değişikliğiyle mücadelede ciddi eylem planı bekliyor.

KARA DEĞİL YEŞİL CUMA

Avustralya’daki protestoların hedefinde ülke çapındaki orman yangınlarıyla hükümetinin iklim değişikliği politikası arasında bir bağlantı olmadığını savunan Başbakan Scott Morrison vardı. İtalya’nın başkenti Roma’da ise öğrenciler pankartlara yazdıkları mesajlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Öğrencilerin eyleminde, alışveriş çılgınlığı “Kara Cuma”ya atıfta bulunan “Yeşil Cuma” mesajı öne çıktı.
  • AP olağanüstü hal ilan etti
  • Avrupa Parlamentosu (AP), perşembe günü aldığı kararla Avrupa Birliği genelinde “iklim acil durumu” ilan etmişti. İklim değişimi ve çevre konusunda olağanüstü hal ilan edilen sembolik kararda, çevre ile ilgili hazırlanacak düzenlemelerin küresel ısınmayı sınırlandırma hedefleriyle uyumlu olması çağrısı yer aldı. Karar uyarınca AP, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonunu düşürme hedefini yüzde 40 yerine yüzde 55 azaltmayı öngörüyor.

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