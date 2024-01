Antipropaganda süreci ve duyarlılık çelişkimiz

Geçenlerde Marmaray’da Üsküdar’a doğru seyahat ederken sırt çantamda takılı olan Filistin temalı rozetin bazı yolcuların dikkatini çektiğini hatta bazılarının rahatsız bakışlarını celbettiğini fark ettim. Oysa biraz sonra Marmaray’ın kapıları kapandı ve orta yaşlarda bir kadın elinde katlanmış olarak tuttuğu ve üzerinde hasta bir çocuk fotoğrafının bulunduğu kağıt parçasını açarak ve daha önceden provalı olduğu çok belli olan bir konuşma yapmaya başladı. Söylediklerinde özetle hasta olan çocuğu için yardım talep ediyordu. Kalabalık arasında ilerlerken sarfettiği cümleler, ses tonu ve hareketlerinden son derece yapmacık bir tavır içerisinde olduğu belliydi. Ancak onun bu tavrına karşılık Marmaray’da seyahat eden yolculardan hiç kimsede olumsuz bir tepki oluşmadı. Hatta birkaç kişi ceplerinden çıkardıkları bir miktar para ile yardımda bile bulundular. Özellikle toplu taşıma araçlarında sıkça görmeye alışık olduğumuz bu sahnelerin aslında büyük bir kısmının düzmece ve sömürü ticaretinden ibaret olduğu bilinmesine rağmen insanların bu manzara karşısında çoğunlukla tepkisiz kalması hatta bazen olumlu tepkilerle karşılık vermelerinin tek bir nedeni vardır. O da anlatılan bu hikayedeki hastalığı bulunan çocuğun gerçekten de var olması ihtimalidir. Böyle bir durumda ve o küçük ihtimalin hatırı için bile olsa, her gün karşımıza çıkan bu düzmece hadiseye karşı duyarsız kalamayan bir toplum olmamızın yanında Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde ve bazen naklen yaşanan bebek/çocuk katliamlarına duyarsız/tepkisiz kalmamız düşünülemez. İnsan olmanın en temel gereklerinden biri vicdan sahibi olmaksa eğer; gözümüzün gördüğüne kulaklarımızın işittiğine asla sessiz kalamayız. Bu zulme engel olabilmek adına vicdanımızı sorgulamalı, davranışlarımızı gözden geçirmeli ve sesimizi olabildiğince yüksek çıkartmalıyız. Bu kadar duyarlılık sergilemiyor olsak bile, en azından bu sorumlulukla hareket eden ve gündem oluşturmaya çalışan duyarlı vatandaşlara karşı daha tahammüllü daha hoşgörülü olmalıyız. Sadece insan/vicdanlı bireyler olarak kalmak için olsa bile bunu duymak, hissetmek ve görmek durumundayız. “Yaşama Hakkı” tüm insanlığın kabul ettiği evrensel bir değer olarak kabul görüyor iken buna çocukların günahsız masumiyeti de eklendiğinde her birimizin olduğu yerde durup kendi vicdanımızı evrensel değerlerimizi ve buna mukabil tavrımızı bir süzgeçten geçirmeliyiz.

Bu meselede nerede durduğumuzu, verilen tepkilere ne oranda destek verdiğimizi sorgulamak durumundayız. Bugün dünyanın her neresinde bir hadise olsa gelişen teknoloji sayesinde anında haberdar olmaktayız. Bu canlı bilgi akışının konforunda güncel kalmanın elbette bir sorumluluğunun olacağını her duyarlı vatandaş fark etmelidir. Günlük yoğunluklardan, iş temposundan, eğlence trafiğinden zaman ayırıp vicdanımızı sorgulamalı ve “bilme”nin yanında getirdiği yükü görmeliyiz. Evet bilgi yüktür. En azından sahip olduğumuz bu sınırsız bilgi konforunun vicdani sorumluluğundan kaçamayız. Gözlerimizi ve kulaklarımızı bu çığlıklara karşı kapatamayız. Evet Gazze’nin sınavı çetin ama orada yaşayanlar için her zaman bir umut vardır. Onlar yani Filistinli masumlar bu sınavı bugüne kadar defalarca kazandılar. Kanaatkar, sabırlı ve vakur duruşlarıyla her halükarda ve her ihtimalde kazandılar. Ancak diğer insanlığın sınavı o kadar belirsizlikle dolu ki, biz kendimize yanalım..