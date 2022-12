Arayan sâdeleşir Arayana her zaman bir ihtimal ve bir yol daha vardır, ona engel yoktur. Zaman ve mekânda her ne olup bitiyorsa yine onun aradığına ulaşması için bir vesiledir. “Kalbinde çözülmeden kalan her şey için sabırlı ol” der Rilke. Bazı şeyler, çözüme kavuşsa da insanın kalbi mutmain olmayabilir. Bazı şeyler de var ki çözülmediği nispette insana yeni yollar açar.

