Bir iyilik hareketi: Artsın eksilmesin taşsın dökülmesin

Ayşe Betûl Kayahan - Editör





Belirsizliklerin ve kaosun kol gezdiği, zaman zaman tükendiğimizi hissedip de umudumuzu yitirebildiğimiz bu hakikat-ötesi çağda, minicik bir iyilik ruhumuza ilaç gibi gelir. İyi insanlarla olmak, iyiliğin paylaşıldığı yerlerde bulunmak sadra şifadır. İşte ben de bu hafta hayırların yarıştığı, iyiliğin bulaştığı son derece anlamlı bir etkinliğe katılma nasibine nail oldum: Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı…





BİR ALIŞVERİŞ, BİN İYİLİK

Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan’ın onursal başkanlığını yaptığı Toplumsal Gelişim Merkezi ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) kuruluşunun 20. yılı münasebetiyle “Bir Alışveriş, Bin İyilik” sloganıyla düzenlenen alışveriş etkinliği üç gün boyunca TAŞYAPI Şişli Etkinlik Merkezi’nde halkla buluştu. Hanımefendi’nin teşrifleriyle açılan alışveriş etkinliğinde boykot markası olmayan firmaların bağışladığı; giyimden ayakkabıya, kitap-kırtasiyeden oyuncağa, mobilyadan ev dekorasyonuna kadar çeşitli ürünlerin yanı sıra derneğin kendi atölyelerinde ürettiği el emeği- göz nuru sanat eserleri de vardı. Kurulan stantlarda benim en çok dikkatimi çeken ise dönüştürülen ve yeniden kullanıma sunulan eşyalar oldu… Sıfır atık ve geri-dönüşüm bilincini toplumda yaygınlaştırma adına çok kıymetli bulduğum bu girişimin, yardım amaçlı düzenlenen diğer tüm alışveriş etkinliklerinde de yer almasının, farkındalık oluşturması açısından isabetli olacağı kanısındayım.





SIFIR ATIK DUYARLILIĞI

Kadına, aileye ve çevreye duyarlılığı sadece ülke sınırlarında değil, tüm dünyada bilinen Emine Erdoğan’ın bu konulardaki hassasiyetinin bu etkinlikte de tezahür ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Zira, stantları gezerek ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kendisi de alışveriş yapan ve konuklarla tek tek ilgilenen Emine Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; TOGEM-DER atölyelerinde üretilen ve markalar tarafından bağışlanan binlerce ürünün yanı sıra sıfır atık anlayışıyla yeniden hayat bulan eşyaların, geleceğe bırakılan temiz bir niyetin timsali olduğunun altını özellikle çiziyor.





PAZARDAN ALDIM BİR TANE EVE GELDİM BİN TANE

Hoşuma giden bir diğer husus da Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nın sembolünün birçok medeniyet tarafından bereketin meyvesi olarak kabul edilen “Nar” olmasıydı. “Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane!” misali, aldığınız her ürün nar taneleri gibi aslında bin bereketle geliyor… Hem hayrı yapana hem de hayrın ulaştığı ihtiyaç sahibine… Emine Erdoğan da açılış esnasında iyiliğin nesilden nesle aktarılmasını simgelemek adına bir saksı içindeki toprağa nar fidesi ekti. Pazardan alınan her ürününün, nar taneleri gibi çoğalacağını, TOGEM-DER’in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine bir nefes olacağını ve bir alışverişin bir kapının çalınmasına, bir tercihin bir yüreğin hafiflemesine vesile olacağını kaydeden Emine Erdoğan, bu iyilik hikayesine katkı sunan herkese içtenlikle teşekkür etti.

Böyle hayır ve iyilik dolu bir yerde ne eksik olmaz? Tabii ki çocuk neşesi… Çocukların da ilgiyle katıldığı dönüşüm pazarında, oyun meraklılarına oyuncaklar, kitap kurtlarına kitaplar vardı… Kitaplarını kucaklayarak hemen eve gitmek ve bir an evvel okumaya başlamak isteyen, oyuncaklarına ışıl ışıl gözlerle bakıp çoktan hayaller kurmaya başlayan güzel evlatları görmek günümüzü daha da güzelleştirdi… Tabii çocuklarımızın yanı sıra stantlarda gönüllü olarak çalışan pırıl pırıl gençlerimizi es geçmek olmaz. Rafları düzenlediler, barkod okuttular ve ziyaretçilere yardımcı olarak bu iyilik hareketinin kahramanları oldular.





İYİLİKTE BULUŞMAYA DEVAM

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mihrimah Belma Sekmen ve tüm dernek yetkilileri açılış gününden itibaren etkinlik alanında hazır bulunup ziyaretçileri en güzel şekilde ağırladılar. Sekmen, Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı etkinliği ile ilgili “Bir alışveriş bin iyiliğe vesile olacak düşüncesiyle stantlarımızı açtık. Hayırseverlerden bize gelen ürünleri ve bizim atölyelerimizde ürettiğimiz ürünleri satışa sunduk. Elde edeceğimiz gelirlerle inşallah hayır yapmaya devam edecek, iyilikte buluşacağız” ifadelerini kullandı.

Dernek, halihazırda ülke genelinde yürütülen okul destekleri, mesleki eğitim atölyeleri, sosyal yardımlar ve kadın istihdamına yönelik programları sürdürmek suretiyle sivil toplum alanında önemli projelere imza atıyor. Dernek yetkilileri, gönüllülüğü esas alan yaklaşımıyla, başta kadın ve çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışarak Türkiye’nin daha adil, eşit ve duyarlı bir toplum yapısına kavuşmayı hedeflediklerini ifade ediyorlar.

Etkinlikte ünlü simalara da rastladık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da pazarda satışı gerçekleştirilen futbol formalarının bulunduğu stantta, Emine Erdoğan’a isminin yazılı olduğu imzalı milli takım forması hediye etti. Etkinliğe ev sahipliği yapan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı da Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı ile ilgili “Sağolsun Emine Erdoğan Hanımefendi yıllarını vermiş, insanlığa hizmet ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar katkı veriyor, yardım etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Birçok ziyaretçinin, İstanbul’un her tarafından kalkıp bir araya geldiği dönüşüm pazarında üç gün boyunca hayırda yarışmanın verdiği huzurla yüzler güldü. Bilinmez kim bilir kimin hayrı nerede hangi ihtiyaç sahibine dokundu… İyilik bulaşıcıdır. Dilerim bu güzel etkinlik, tıpkı nar taneleri gibi Türkiye’nin diğer şehirlerine de yayılsın…

Ve ben, Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ndan ayrılıp, yeniden şehrin keşmekeşine karışsam da yeniden nefes aldığımı hissedebiliyordum. Daha adil bir dünya için iyiliğin tarafında kalmaya devam…



