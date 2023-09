Elindeki telefonu usulca yere bırak!

İlk telefon 1876 yılında Alexander Graham Bell tarafından bulunurken, ilk cep telefonu ise bu gelişmeden yaklaşık 100 yıl sonra Martin Cooper tarafından icat edildi. Bir kilodan daha ağır ve 20 dakikalık bataryasıyla ilk cep telefonunun icadı iletişim teknolojileri açısından önemli bir adımdır. Bell’in kablolar üzerinden sesleri iletme hayalini, Cooper bir adım öteye taşıyarak kablosuz gerçekleştirmiş, yalnızca sesin değil aynı zamanda her türlü verinin aktarımına öncülük etmiştir.

We Are Social tarafından 2023 yılında yayınlanan rapora göre, dünya üzerinde 5.44 milyar cep telefonu kullanıcısı bulunuyor. Yani dünya nüfusunun yüzde 68’i cep telefonu kullanıyor. Türkiye’de ise 81.68 milyon cep telefonu kullanıcısı var. Bu rakam Türkiye nüfusunun yüzde 95’nin cep telefonu kullandığı anlamına geliyor. Türkiye’den bir kullanıcı günde ortalama 7 saat 24 dakika internet kullanıyor. Dünya ortalaması 6 saat 37 dakika iken, bu süre Japonya, Almanya, Güney Kore gibi ülkelerde 5 saate kadar düşüyor. Her 10 kişiden 9’unun cep telefonu kullandığı ülkemizin genç nüfusu dikkate alındığında, cep telefonu kullanımı ve internet erişimli cihazlarla geçirilen uzun süreler üzerinde daha çok düşünmemiz gerekiyor.