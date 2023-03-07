Hindistan’ın yardım eli: 'Dost Operasyonu'

Türkiye 6 Şubat’ta yıkıcı bir deprem felaketiyle sarsıldı. Bu büyük sarsıntının hemen ardından pek çok ülke Türkiye’ye yardım elini uzattı. Depremin ilk saatlerinden itibaren yardıma koşan devletlerden biri de Hindistan’dı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin talimatıyla “Dost Operasyonu–Operation Dost” başlatıldı.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Bu kapsamda Yeni Delhi, Türkiye’ye Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) olmak üzere arama kurtarma ekipleri, bir sahra hastanesi, özel eğitimli köpekler, delme malzemeleri, ilaç ve bol sayıda ekipmanı tam 6 askeri kargo uçağıyla birlikte gönderdi. Hindistan, binlerce depremzedeye yardım elini uzatmış ve Hatay’da açtığı sahra hastanesi aracılığıyla Türk halkıyla doğrudan ilişki kurmuştur. Yaraların sarılması için gösterilen bu gayret ve çaba elbette iki ülke halkı arasındaki bağı güçlendirmiştir. Depremin en şiddetli vurduğu illerimizden Hatay ve Gaziantep’te aktif rol alan Hintli asker ve doktorların Türk halkının gönüllerini kazandığını söylemek mümkündür. Dost Operasyonu, Hindistan’ın bu en sıkıntılı zamanında Türkiye ile dayanışmasının görünür bir tezahürü olarak tarihteki yerini almıştır.

Öte yandan Hindistan Başbakanı Modi bir tweet atarak can ve mal kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirmiş, taziyelerini iletmiş ve Hindistan’ın Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Hint Başbakanı, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz ‘Dost Operasyonu’ kapsamında gece gündüz çalışıyor. En fazla can ve malın kurtarılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Bu kritik dönemde Hindistan, Türkiye halkının yanındadır.” demiştir. Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da sürecin başından itibaren yardımların süratle bölgeye ulaştırılmasını koordine ederek aktif rol oynamıştır.

HALK BÜYÜKELÇİLİK BİNASINA KOŞTU

Depremin ardından Yeni Delhi Büyükelçimiz Fırat Sunel, “Dost kara günde belli olur.” açıklamasıyla Hindistan’ın ortaya koyduğu Dost Operasyonu’nu “Bu bir dostluk operasyonu çünkü DOST Hintçe ve Türkçe’de aynı anlama gelen bir kelime. Bu operasyon Hindistan ve Türkiye arasındaki dostluğu gösteriyor ve dostlar her zaman birbirlerine yardım eder.” şeklinde değerlendirmiştir. Büyükelçi Sunel, Hint halkının gönlünden kopan ve bir sele dönüşen ayni ve nakdi yardımlarını Büyükelçiliğimiz nezdinde toplayarak afet bölgesine ulaştırılmasını sağlamıştır. Fırat Sunel’in sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bağış çağrısına Hintli kullanıcılar büyük bir destek vermiştir. Yeni Delhi’deki büyükelçiliğimiz toplumun çeşitli kesimlerinden gelen yardımları kabul etmiştir. Bunun yanında Yeni Delhi’deki büyükelçilik binasına her yaştan Hintli vatandaş gelerek taziyelerini sunmuş ve farklı dinlerden kanaat önderleri ziyarette bulunmuştur.

Hindistan’ın Türkiye’ye yönelik hızlı ve büyük ölçekli yardımları, ülkenin insanlık için öne çıkma ve değişen jeopolitik durumların “Vasudhaiva Kutumbakam-Dünya tek bir ailedir” politikasının önüne geçmesine izin vermeme yönündeki gayretinin bir nişanesidir. G20 Dönem başkanlığını üstlenen Yeni Delhi, uluslararası yardım konusunda öncü bir rol oynamıştır. Afet sonrası gösterilen yoğun destek ve dayanışma sayesinde Türk-Hint ilişkileri bir kez daha dostane yönünü fazlasıyla ortaya koymuş oldu.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNİ HİÇ UNUTMADILAR

28 Şubat’ta G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Yeni Delhi’ye giden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ilk görüşmesini mevkidaşı Jaishankar ile yaparak Dost Operasyonu adıyla ülkemize verdikleri yardım ve destek için teşekkür etmiştir. 2 Mart’ta düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde ise Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar deprem nedeniyle katılımcıları saygı duruşunda bulunmaya davet etti ve taziyelerini bir kez daha yinelediler.