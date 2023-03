Hindistan’ın yardım eli: 'Dost Operasyonu'

Öte yandan Hindistan Başbakanı Modi bir tweet atarak can ve mal kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirmiş, taziyelerini iletmiş ve Hindistan’ın Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Hint Başbakanı, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz ‘Dost Operasyonu’ kapsamında gece gündüz çalışıyor. En fazla can ve malın kurtarılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Bu kritik dönemde Hindistan, Türkiye halkının yanındadır.” demiştir. Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da sürecin başından itibaren yardımların süratle bölgeye ulaştırılmasını koordine ederek aktif rol oynamıştır.