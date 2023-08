Türkiye’nin deprem gerçeği

Deprem on binlerce canımızı aldı ve bizi yüreğimizden vurdu. On binlerce yaralımızla içimizi acıttı. Yıkılan evler, yok olan komşuluklar ve kaybolan hatıralar ruhumuzun derinliklerini sarstı. Enkaz altından birinin çıkarılmasını nefesimizi tutarak ve dua ederek bekledik, bu bekleyiş bizim için o kadar uzun bir bekleyişti ki kiminde hüzünlü yutkunmalarla oturduğumuz yere gömüldük kiminde gözyaşlarımız artık bir can daha kurtuldu diye sevinçten aktı. Deprem, canlarımızı alırken üzerimizden silindir gibi geçti, ağzımızın tadını, evimizin huzurunu kaçırdı.