Doç. Dr. Ahmet Hüsrev Çelik / Düzce Üniversitesi





Takvimler 2 Eylül 1939’u gösterdiğinde İkdam “Avrupa’da Harp Başladı”; Cumhuriyet ise “Nihayet Harb Başladı” manşetleriyle çıkmıştı. Vakit “Almanya – Polonya Harbi Başladı”, Son Posta ise “Yeni Dünya Harbi” manşetini taşıyordu (12.12.1941). Avrupa’da başladığı ilan edilen harbin sona erişini ise 15.08.1945 tarihli Akşam “İkinci Dünya Harbi Dün Gece Saat İkide Bitti” manşetiyle duyurdu.

Son 10 yıla baktığımızda ise tüm aktörler bu defa Üçüncü Dünya Savaşı'nın başladığını ilan ediyorlar. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella; Terörizmin Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika’da üçüncü dünya savaşını başlatma hedefinde olduğunu söyledi. (21.08.2015)

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş “3.Dünya Savaşı çoktan başlamıştır diyebiliriz” (18 ve 25 Ekim 2018), İngiltere Genelkurmay Başkanı: “Böyle devam ederse 3. Dünya Savaşı çıkabilir. Covid-19 ile dünyadaki mevcut belirsizlik ve kargaşa ortamı 3. Dünya Savaşı’nın çıkma riskini artırıyor” (08.11.2020)

TRAJİK BİR BAŞLANGIÇ

“Dünya Beşten Büyüktür” sözleriyle BM’nin yapılandırılmasına olan ihtiyacı her platformda ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılında yayımlanan “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabında da “Bugün çözüm bulunmazsa insanlık koşar adım küresel savaşa gidiyor” ifadeleriyle “trajik bir başlangıç” ihtimaline kapsamlı şekilde dikkat çekilmiştir.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: “Üçüncü Dünya Savaşı nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak” (03.03.2022) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “İçinde bulunduğumuz konjonktürden ya daha büyük bir savaşa ya da daha büyük bir barışa gideceğiz” sözleri ise tam bir uyarı niteliğindeydi. (25.10.2023)

Temmuz 2024’te Hulusi Akar “3. Dünya Savaşı bir bakıma başladı. Savaş dediğimiz şey 3 aşamadan oluşur, şu anda hazırlık safhasındayız.” 13-14 Şubat 2024’te “3.Dünya Savaşı başladı hibrit diye bir şey var, artık savaş ilanı yok” 27.12.2024’te de “3. Dünya Savaşı ortamına girdik. İttifaklar kurulmaya çalışılıyor.” sözleri adeta adım adım savaşı tarif ediyordu.

SAVAŞ ESİRİ MADURO

BM Genel Sekreteri'nin Gazze’ye alınmamasını, Numan Kurtulmuş “BM çöp tenekesine atıldı 3. Büyük çatışmanın ayak sesleri” olarak değerlendi. (19.11.2024) Rusya Devlet Başkanı Putin de 3. Dünya Savaşı açıklamasında bulundu: “Bundan endişe duyuyorum, ihtimal artıyor” (20.06.2025)

Venezuela Devlet Başkanı Maduro “Üçüncü Dünya Savaşı başladı” diyerek Papa Franciscus ile yaptığı bir sohbeti de nakletmişti: “Papa, bana iki yıldan fazla süre önce, ‘Üçüncü Dünya Savaşı'na gidiyoruz demiyorum, Üçüncü Dünya Savaşı çoktan başladı’ dedi. Ben de bunun böyle olduğunu düşünüyorum.” demişti. (10.09.2025) Bugün, ABD tarafından tutuklandıktan sonra Maduro kendisini “savaş esiri” olarak tanımlamıştır.

Ukrayna’nın Birleşik Krallık Büyükelçisi ve Eski Genel Kurmay Başkanı Valeri Zalujni; Rusya-Ukrayna Savaşı'nın boyut değiştirdiğini ve Dünya Savaşı'nın artık başladığını (22.11.2024) ifade ederken, Rus stratejist Aleksandr Dugin “Üçüncü Dünya Savaşı başladı ve şu an ilk aşamasındayız.” dedi. (04.03.2024) Bugün Dugin, Venezuela Devlet Başkanı'nın ve karısının ABD askerleri tarafından bir gece vakti evinden alınıp götürülmesini de “3. Dünya Savaşı bu gün itibarıyla başlamıştır” sözleriyle değerlendirmiştir.

AVRUPA’YI KİM KORUYACAK?

Donald Trump, 2023’te Washington’da “savaş yanlısı” bir düzen olduğunu öne sürerek, “3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı.” demiş, başkan adayları olarak 2024’te TV münazarasına çıktıklarında Biden ile birbirlerini, 3. Dünya Savaşı çıkarmakla suçlamışlardı.

2023 yılında Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock “Rusya’ya karşı savaştayız” dedi. Baerbock, Etiyopya Başbakanı'na “Size buğday veririz, ama siz de Rusya’ya karşı çıkmalısınız!” teklifinde bulunurken, birkaç ay sonra Ukrayna’ya Alman Leopard tanklarının gönderilmesiyle, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa Alman tankları Rus Ordusu’yla karşı karşıya gelmişti.

Ocak 2024’te CIA Başkanı Burns, Foreign Affairs dergisinde yayımlanan makalesinde “Ortadoğu’yu son 40 yıldır bu kadar karmaşık ve patlamaya hazır görmedim.” demiş, nisan ayında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa’nın olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini ve kıtada geniş çaplı bir çatışmanın artık hayal olmadığını, soğuk savaştan bu yana güvendikleri ABD şemsiyesinin her zaman açık olmayabileceğini ifade etmişti. “Belki de Washington’u kimin yönettiğine bağlı olarak, bizi koruması için Amerika’ya güvenemeyiz. İttifak içinde her bir üye için öncelikler değişebilir” sözleriyle de ABD’nin oluşturduğu riski işaret etmiştir.

Geçen yıl İngiliz gazetesi Independent “Batı’da savaş beklentisi arttı: Her iki kişiden biri 3.Dünya Savaşı bekliyor” başlıklı haber yapmış, Fransa Sağlık Bakanlığı, büyük bir çatışma olasılığına karşı Mart 2026’ya sağlık birimlerinin hem Fransız hem de yabancı askerlere bakabilmek üzere hazırlıklarını tamamlamaları talimatı vermişti. Ayrıca, yabancı askerlerin ülkelerine geri gönderilebilmeleri için otobüs ve tren istasyonları, havaalanları ve limanların yakınında da sağlık merkezleri kurmayı düşündüğü bildirildi.

ULUSLARARASI HUKUK ÇÖP OLDU

Netanyahu’nun “Dünyada bizi durduracak hiçbir güç yok. Bunu yapmaya çalışan pek çok güç var, ancak bunun bir faydası olmayacak” (09.04.2024) ifadelerini destekler şekilde Trump da 2026 yılına geldiğimizde “Beni sınırlayan tek şey kendi ahlakım ve aklım, uluslararası hukuka ihtiyacım yok. ABD, Grönland ile NATO arasında seçim yapmak zorunda kalabilir” demesi sistemin çöktüğünü ve uluslararası hukukun çöp olduğunu teyit etti.

Davos Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron “kuralların yok sayıldığı bir dünyaya kayıldığı” uyarısında bulunurken, Belçika Başbakanı De Wever ise Gramsci’nin “Eski ölürken yeni henüz doğmamışsa, canavarlar çağı yaşanır." sözlerine atıf yaptı.

Davos Zirvesi devam ederken Rus Dışişleri Bakanı Lavrov “Bazen istemeden de olsa İkinci Dünya Savaşı’nı hatırlıyoruz. Çünkü bugün yaşananlar basit bir kriz değil, dünya düzeninin temellerini sarsan büyük kırılmalardır.” dedi.

MASADA OLMAYAN MENÜDE

Sıcak çatışmaların yayılma ihtimalinin yanı sıra sistemin çöküşü ve yeniden inşasını içeren Post-modern bir Üçüncü Dünya Savaşı atmosferindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan “masada olmayanın menüde olduğunu” belirtti. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte, Avrupalıların sömürge paylaşımı için 1884’te toplanan Berlin Konferansı, Ocak 1885’te yayımlanan bir Fransız dergisinde Afrika’nın menüde olduğu ve dilimlere ayrılan bir pasta şeklinde tasvir edildiği meşhur bir çizim verilmişti.