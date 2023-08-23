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DYK e-kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır? 2023 DYK e-kurs başvuru ekranı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile ilgili detaylar netleşti. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) öğrenci başvuruları 26 Kasım tarihinde başladı. Öğrenciler her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihler aralığında başvurularını gerçekleştiriyorlar. Peki, DYK e-kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır? İşte 2023 DYK e-kurs başvuru ekranı...

11:32 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
DYK başvuru

DYK başvuru

MEB
DYK başvuru
süreci başlıyor. Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 9'uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de ihtiyaç doğrultusunda Türkçe dersinden başvuru yapabilecek. Peki,
DYK başvurusu
nasıl yapılır?

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik düzenlenecek kurslar için başvurular 24-28 Ağustos'ta alınacak.

Öğretmen ve öğrenci başvurularının alınması 24-28 Ağustos'ta, kurs merkezi müdürlüklerince öğretmen ihtiyaçlarının e-Kurs modülüne girilmesi ile il ve ilçe merkez komisyonunca öğretmenlerin görevlendirilmesi 28-31 Ağustos, kurs sınıflarının oluşturulması 31 Ağustos-3 Eylül,kurslar ise 4 Eylül 2023-7 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

DYK KURS KAYIT EKRANI

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BAŞVURU ADIMLARI

E-Okul Sistemi: Öğrenciler veya velileri için DYK başvuruları genellikle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Başvuru Dönemi: Bakanlık tarafından belirlenen başvuru tarihlerine dikkat edilmelidir. Belirtilen tarihler dışında başvuru yapılamaz.

Giriş Bilgileri: E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne TC kimlik numarası ve belirlenen şifre ile giriş yapılır.

Başvuru Ekranı: Sistemde "Destekleme ve Yetiştirme Kursları Başvuru" başlıklı bölüme gidilerek başvuru yapılır.

Ders Seçimi: Başvuru ekranında, öğrencinin katılmak istediği dersler seçilir.

Onay: Başvuru bilgileri kontrol edildikten sonra onay verilir.

Başvuru Sonucu: Başvurunun onaylandığına dair bir bilgilendirme ekranda görüntülenir. Ayrıca başvuru sonuçları ilerleyen günlerde yine e-Okul sistemi üzerinden takip edilebilir.

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