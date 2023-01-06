Askerlik işlemleri e Devlet’ten mi yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nın, Ofisin koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşların gayret ve katkılarıyla her geçen gün zenginleştiğini söyledi. Bu alanda sürekli kaydedilen ilerlemelerle bir taraftan bugünün Türkiye'sinde vatandaşların yürüttüğü iş ve işlemlerin daha kolay ve hızlı sonuçlandırılmasının sağlandığını dile getiren Koç, diğer taraftan ülkeyi geleceğin dünyasına hazırlama noktasında mesafe alındığını bildirdi.

e-Devlet Kapısı mobil uygulamas

Koç, e-Devlet sistemlerinin, uygulandığı her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasında en güçlü araçlardan biri olduğuna işaret ederek, "e-Devlet Kapısı 2022'de 62 milyona yakın vatandaşın kullanımı, 942 entegre kurum ve 6 bin 754 hizmetle gelişimini sürdürmektedir. Kullanıcılar gerek internet sayfasını gerekse e-Devlet Kapısı mobil uygulamasını kullanarak istedikleri hizmetlere 7/24 erişim sağlayabiliyor. 2021'de giriş sayısı yaklaşık 3 milyar 100 milyon iken 2022'de 3 milyar 600 milyona yaklaşmıştır." diye konuştu.

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Adreste e-Devlet şifresi teslimi

"Çevrim İçi Memnuniyet Anketi" sonuçlarının e-Devlet Kapısı ve buradaki hizmetlerden yüzde 95 kullanıcı memnuniyeti olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Koç, Nisan 2021'den itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlar için başlatılan "adreste e-Devlet şifresi teslimi" hizmetinin engelli vatandaşları da kapsama alacak şekilde genişletilmesi için çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

E devlet askerlik işlemleri nasıl, nereden yapılır?

Koç, üzerinde çalıştıkları diğer bir bütünleşik hizmetin "Askerliğim" olduğunu belirterek şunları kaydetti: "'Askerliğim' bütünleşik hizmeti bu yılın ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Askerliğim bütünleşik hizmetinin kullanıma açılmasıyla henüz askerlik çağı yeni gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital olarak yapılabilecek. Bu kapsamda, 'askerlik çağı', 'yoklama', 'celp ve sevk', 'muvazzaflık', 'yedeklik' dönemlerini içeren işlemlere 'Askerliğim' hizmeti başlığı altından zahmetsizce erişilebilecek."

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