Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için bir aydan çok daha kısa bir süre kaldı. Mayıs ayına girilmesiyle beraber “Seçimler ne zaman?” sorusu gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’in paylaştığı verilere göre 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Peki, seçime kaç gün kaldı? 2023 seçimleri için seçim sayacı ve önemli gelişmeler haberimizde.