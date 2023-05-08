Seçmen kağıdı
Seçmenler, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.
SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?
YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?
Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.
SEÇMEN KAYDI NASIL ÖĞRENİLİR?
Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.