Özgün Sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ e-Devlet başvuru ekranı
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Sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ e-Devlet başvuru ekranı!

TOKİ sosyal konutlarında başvuru şartları, peşinat tutarları, ödeme planı ve taksitler de gündemde yer almaya devam ediyor. Başvurular 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar toplamda 608 bin TL fiyata sahip 2+1 konutlara 2 bin 280 TL’lik taksitlerle, 240 ay vade ile sahip olacak. Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 TL’den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapabilecek. TOKİ sosyal konut başvuruları e devlet veya bankalar üzerinden gerçekleştirilmekte. Peki TOKİ sosyal konut başvuru formu nasıl nereden doldurulur?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
e devlet TOKİ başvuru ekranı 2022: TOKİ sosyal konut başvuru formu nasıl nereden doldurulur?
e devlet TOKİ başvuru formu

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında 2+1, 3+1 konutların fiyatları belli oldu. Buna göre, 2+1 konutlar 608 bin TL üzerinden, 3+1 konutlar ise 850 bin TL üzerinden satışa çıkarılacak. TOKİ e-Devlet ve banka başvuruları üzerinden yapılacak başvurular 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ise 500 TL olarak yatırılıacak. TOKİ kura çekilişi sonucu hak sahibi olunduktan sonra 2+1 ve 3+1 konutun peşinatları yatırılacak ve ödemeler başlayacak.

TOKİ sosyal konut başvuru formu nereden doldurulur?

TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konutlar için başvuru işlemleri T.C. Ziraat Bankası, T.C. Halk Bankası ve E-Devlet üzerinden yapılacak. Vatandaşlar buralardan TOKİ sosyal konut başvuru formunu doldurabilecek. Bankalar aracılığıyla yapılan başvurular 31 Ekim'de, E-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim'de tamamlanacak.

TOKİ konutlarına bankadannasıl başvurulur?

TOKİ sosyal konut başvuruları projenin ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubeleri üzerinden yapılabilecek.

Başvuru sahipleri;

• Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacaktır.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.

• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

• Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

E-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Başvuru sahibi;

• E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

• Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

• E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

• Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

• E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.

• E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.

• E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

• Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.

TOKİ e devlet başvuru ekranı

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