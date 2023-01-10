Özgün E-Okul karne not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? E-Okul VBS 1 dönem karne notu sorgulama
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E-Okul karne not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? E-Okul VBS 1. dönem karne notu sorgulama

Okullarda geçen yoğun bir dönemin ardından öğrenciler emeklerinin karşılığı olan notları merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat arasında olacak. İlk dönem karneleri, 15 günlük tatil için son ders günü olan 20 Ocak Cuma öğle saatlerinde verilecek. Karne hazırlığı süren okullarda e-okul VBS üzerinden karne notları giriliyor. Peki, e-okul karne not girişi kapandı mı, ne zaman kapacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
e-Okul kapandı mı, 1. dönem not girişi bitti mi? e-Okul not girişi ne zaman kapanacak?
E-Okul karne not girişi

Okul VBS giriş ekranı üzerinden takdir teşekkür hesaplama, karne notu ve ortalamaya bakma ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama görülebiliyor. Öğrenciler bir yandan da not girişlerinin bitip bitmediğini sorguluyor. Bu nedenle "e-Okul kapandı mı, 1. dönem not girişi bitti mi" soruları gündemde yer alıyor. Peki 2023 e-Okul sistemi kapandı mı? İşte ayrıntılar...

E-OKUL NOT GİRİŞİ KAPANDI MI?

Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E-OKUL KARNE NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

E-OKUL VBS’YE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yani kısa adı VBS’ye giriş yapmak için öncelikle ”e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından açılan sayfada karşınıza çıkan ekrandaki sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

1. DÖNEM KARNELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

İlk dönem karneleri, 15 günlük tatil için son ders günü olan 20 Ocak Cuma öğle saatlerinde verilecek.

Ardından yarıyıl tatili başlayacak. Sömestr 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sona erecek ve ders başı yapılacak.

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