'de meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 2'si polis 5 kişi yaralandı. Araçtan yaralı çıkarılan Demir ve Yüksel, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden polisin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. İşte detaylar.

'de meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 2'si polis 5 kişi yaralandı. Araçtan yaralı çıkarılan Demir ve Yüksel, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden polisin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. İşte detaylar.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bu sırada İpsala ilçesindeki inceleme ziyaretinden kent merkezine dönen Edirne Valisi Yunus Sezer kazaya denk geldi. Olay yerinde duran Vali Sezer, araç içerisinde sıkışan Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü personelleri Önder, Melike Demir ve Onur Yüksel'i kurtarma çalışmalarını takip etti. Sezer, kurtarma sırasında itfaiye erlerini zaman zaman yönlendirdi.