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Edirne'deki trafik kazasında 1 polis yaşamını yitirdi, 2'si polis 5 kişi yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 2'si polis 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada polis memuru Önder, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. İşte detaylar.

17:44 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Edirne haberleri

Edirne haberleri

'de meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 2'si polis 5 kişi yaralandı. Araçtan yaralı çıkarılan Demir ve Yüksel, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden polisin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. İşte detaylar.

1 POLİS YAŞAMINI YİTİRDİ, 2'SI POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 2'si polis 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, polis memuru Hasan Burak Önder'in kullandığı 07 ALU 521plakalı otomobil, Edirne-Havsa kara yolundaki kavşakta Kadir Sekin idaresindeki 39 AAG 785 plakalı traktörün çektiği römorka çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bu sırada İpsala ilçesindeki inceleme ziyaretinden kent merkezine dönen Edirne Valisi Yunus Sezer kazaya denk geldi. Olay yerinde duran Vali Sezer, araç içerisinde sıkışan Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü personelleri Önder, Melike Demir ve Onur Yüksel'i kurtarma çalışmalarını takip etti. Sezer, kurtarma sırasında itfaiye erlerini zaman zaman yönlendirdi.

Kazada polis memuru Önder, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtan yaralı çıkarılan Demir ve Yüksel, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden polisin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Traktör römorkundan yere düşerek yaralanan 3 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez çalışmalar tamamlanana kadar olay yerinden ayrılmadı. Kaza, kavşağın yakınındaki bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.



#Edirne
#Edirne haberleri
#Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
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