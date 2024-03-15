Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ne kadar? Ehliyetini yenilemeyenler için para cezası uyarısı

"Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ne kadar? Ehliyet yenilemeyene ne kadar ceza var?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eski tip sürücü belgesi olanlar ve yeni ehliyete geçmek isteyenlerin belirtilen süre içerisinden internet sitesi ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alması gerekiyor. Gerekli tarihler içerisinde ehliyetini yenilemeyenleri ise para cezası bekliyor. Peki, Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ne kadar?

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

Türkiye ve dünyada 2020-2022'de salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi verildi.

YENİLEMEYENLERE PARA CEZASI VAR

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor. Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için​​​​​​ 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL.

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)





Eski sürücü belgesi





Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu





Sürücü belgesi





Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu





2 adet biyometrik fotoğraf





Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan





Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)



