Ekonomi Zor günde 1 milyon esnaf yalnız bırakılmadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​ Zor günde 1 milyon esnaf yalnız bırakılmadı ​

Zor günde 1 milyon esnaf yalnız bırakılmadı

Koronavirüsün etkilediği esnafa destekler 2021’de de devam edecek. Esnaf ve sanatkara 3 ay boyunca aylık 1000 lira olmak üzere toplam 3 bin lira hibe desteğine yönelik başvurular 30 Aralık itibarıyla başladı. Paketle yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli kredi desteği sağlandı. 962 bin 302 esnaf ve sanatkara 40,3 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Destekler kapsamında ilk etapta salgından etkilenen sektörlerde esnafın mücbir sebep kapsamında muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri ertelendi.
Destekler kapsamında ilk etapta salgından etkilenen sektörlerde esnafın mücbir sebep kapsamında muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri ertelendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ticaret hayatına etkilerini azaltmak için hükümet 2020’de gelir kaybı, kira, düşük faizli kredi, vergi ve SGK prim kolaylığı ile çeşitli eğitim destekleriyle esnaf ve sanatkarın yanında oldu. Destekler 2021’de de devam edecek.

ESNAFA 3 BİN TL HİBE EDİLECEK

  • Destekler kapsamında ilk etapta salgından etkilenen sektörlerde esnafın mücbir sebep kapsamında muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri ertelendi. Pek çok faaliyet alanında KDV yüzde 18’den yüzde 8’e, yüzde 8’den yüzde 1’e çekildi. İş yeri kiralamalarında stopaj yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülürken, istihdamın korunması kaydı ile “İşe Devam Kredi Desteği” paketi ve kısa çalışma ödeneği sayesinde maaş desteği sağlandı. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnaf ve sanatkara 3 ay boyunca aylık 1000 lira olmak üzere toplam 3 bin lira hibe desteği verileceğini açıklandı. Buna ilave olarak, destekten yararlanan kişilerden iş yeri kira olanlara 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilmesi yönünde karar alındı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da söz konusu desteklere yönelik başvuruların 30 Aralık itibarıyla başladığını duyurdu.

66,8 MİLYAR LİRALIK FAİZSİZ KREDİ VERİLDİ

Hükümetin, sağladığı kolaylıklar kapsamında, esnaf ve sanatkarların kredilerden yararlanabilmelerinin önünü açmak için kredi sicillerine “mücbir sebep” kaydı düşülmesine imkan tanınırken, KOBİ’lerin kredi geri ödemelerinde 90 günlük gecikme süresi 180 güne çıkarıldı. Esnaf ve sanatkarlar yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli krediler ile desteklendi. 2020’de, geçen yıllardan devirler hariç 962 bin 302 esnaf ve sanatkara toplam 40,3 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı. Faiz indirimli kredilerin toplam bakiyesi 66,8 milyar lirayı geçti. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde, 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz uygulanabilen kredi imkanından 751 bin 721 esnaf ve sanatkar yararlanırken, toplamda 18,6 milyar lira tutarında kredi kullandırıldı.

  • Öte yandan, esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan kredi geri ödemelerinde 5,8 milyar lira kredi taksiti ertelendi. Kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçlar için de yapılandırma imkanı sağlandı ve bu kapsamda yaklaşık 30 bin esnafın toplam 650 milyon lira tutarındaki gecikmiş borcu yapılandırıldı. Ayrıca, 25 bin liraya kadar limitli, 3 ay ödemesiz şekilde düzenlenen esnaf kredi kartı sayısı ise 555 bin 736’ya ulaştı ve tahsis edilen kredi kartı limiti 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
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