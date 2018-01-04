1 milyarlık projeyle ucuz su içecekler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’tan doğan Göksu çayının suyunu Gaziantep’e ulaştıracak. 1 milyar lira bütçeli “Düzbağ İçme Suyu” projesi kapsamında yürütülen çalışmaların yüzde 40’ı tamamlandı. Gece gündüz demeden çalışan 500 kişilik ekip, şimdiye kadar 50 bin metre 2.6 metre çaplı çelik boru döşedi. Toplam uzunluğu 3 bin 520 metre olacak çift taraflı kazılan Düzbağ Tüneli’nde ise bin 925 metre ilerleme sağlandı. Eski borular yenileriyle değiştirilince kayıp kaçak oranında ciddi düşüşler görüldüğünü belirten yetkililer, Şubat ayından itibaren Gaziantep'te içme suyunun yüzde 15 ucuzlamasını sağlayacak.

ŞUBATTAN İTİBAREN UCUZ SU

Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri ortaklığında yürütülen projeyle Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan Göksu nehrinin suyu Gaziantep’e akacak. Düzbağ projesi, vatandaşlardan toplanan su parasının 100 milyon lirasını yeniden elektrik parasına ödenmesini önleyecek. Daha içilebilir, kaliteli bir kaynak suyunu kente getirecek projeyle Gaziantepliler, daha ucuz su tüketecek. Çalışmalarda, kayıp kaçak oranı yüzde 55’lerden yüzde 40’lara düşünce Büyükşehir, bu yılın başında suyu yüzde 15 ucuzlatma kararı aldı.

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BU YIL TAMAMLANACAK

Şehrin içmesuyu, Kahramanmaraş’ın yer altı ve yer üstü kaynaklarından karşılanıyor. Gaziantep, bugüne kadar içmesuyu ihtiyacının %74’ünü Kartalkaya Barajı’ndan, %21’ini Mizmilli Kuyuları’ndan ve %5’ini ise şehir merkezi kuyularından temin etti. Söz konusu proje ise, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Melen Projesi’nden sonra Türkiye’nin ikinci en büyüğü olacak. 2,6 metre çaplı çelik borulardan oluşan isale hattı inşa edilecek projenin, 25 Aralık 2018'de bitmesi planlanıyor.