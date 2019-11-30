Ekonomi 10 ayda 41 milyon turist
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 ayda 41 milyon turist

Türkiye, yılın 10 ayında, geçen yıla göre yüzde 14,47 artışla 40 milyon 719 bin 786 turist ağırladı. Ekimde en çok ziyaretçi gelen ülkeler sıralamasında da yüzde 31,06 artışla Rusya birinci, yüzde 8,57 artışla Almanya ikinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 14,47 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Ekim 2019 dönemi sınır giriş ve çıkış istatistiklerine göre, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. Bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında yüzde 16,94 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 11,88 artış ile Almanya ikinci, yüzde 13,16 artış ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

YÜZDE 14,28 ARTIŞ YAŞANDI

  • Türkiye'yi geçen ekimde ziyaret eden yabancı sayısı ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,28 artarak, 4 milyon 291 bin 574 ziyaretçi rakamına ulaştı. Ekim 2019 döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da yüzde 31,06 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 8,57 artışla Almanya ikinci ve yüzde 1,39 artışla Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İngiltere ile İran takip etti.

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