Ekonomi 10 kilogramlık kabak için 12 bin lira ödedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 kilogramlık kabak için 12 bin lira ödedi

10 kilogramlık kabak için 12 bin lira ödedi

Bilecik'te Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali'ne katılan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, açık artırmayla satılan 10 kilogramlık kabağı 12 bin lira verdi.

Haber Merkezi AA
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, açık artırmayla satılan 10 kilogramlık kabağı 12 bin lira verdi.
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, açık artırmayla satılan 10 kilogramlık kabağı 12 bin lira verdi.

Bilecik'te bu yıl 5'incisi düzenlenen Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali'ne katılan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Şükrü Keskin, 10 kilogramlık kabağı açık artırmada 12 bin liraya satın aldı.

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir sene olan kestane kabağının festivali gerçekleştirildi.

Festivale yoğun ilgi

Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivale Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılara kabağın birçok çeşidinden yapılmış ürünler dağıtıldı, protokol Bilecik halk oyunlarını oynadı.

12 bin lira ödedi

Programda 10 kilogramlık kabağın açık artırma yoluyla satılması sırasında renkli görüntüler oluştu. Artırmada kabağa 12 bin lira veren Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, davetlilerden alkış aldı. Sahneye davet edilen Keskin, istek üzerine çiftetelli oynadı.

Keskin, yaptığı açıklamada, "Kabağı çok seviyorum. Onun için kabakların tamamını da alabilirim. Bu organizasyonun daha da geniş olması lazım. Kabağımızın Türkiye'nin her tarafında tanıtılması lazım." diye konuştu.

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