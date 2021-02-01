Ekonomi 10 yıl içinde dönüşmeliyiz
OTOMOTİV

​10 yıl içinde dönüşmeliyiz

10 yıl içinde dönüşmeliyiz

Dünya otomotiv pazarında elektrikli araçların payı gitgide artarken Türk tedarik sanayisinde alarm verildi. Eski teknolojilerin gelecekte yeri olmadığını belirten TAYSAD Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, “Bundan 10 yıl sonra eğer elektrikli araçlara özgü yeni parçaların üretimine geçemezsek, tedarik sanayinin cirosu yarı yarıya düşecek ve belki firmaların yarısı olmayacak” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
TAYSAD verilerine göre, otomotiv tedarik sanayi iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle yılı 2019 yılına göre yüzde 10 üretim kaybı ile tamamladı.
TAYSAD verilerine göre, otomotiv tedarik sanayi iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle yılı 2019 yılına göre yüzde 10 üretim kaybı ile tamamladı.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 2020 yılını değerlendirerek 2021 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.

2021’DE YARALAR SARILACAK

  • 2020’de dünya otomotiv üretiminin yüzde 17 daraldığına ve 15 milyon adet araç kaybına işaret eden TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, “Avrupa’da da 2021 yılı sonunda yüzde 15 büyümeyle 19,4 milyon adet araç üretiminin yapılması öngörülüyor. Yani 2021 bugünden bakıldığında 2020 yılının yaralarını sarma yılı olacak gibi duruyor” şeklinde konuştu.

OTOMOTİV 30 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

TAYSAD verilerine göre, otomotiv tedarik sanayi iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle yılı 2019 yılına göre yüzde 10 üretim kaybı ile tamamladı. Pandeminin neden olduğu ihracat pazarlarındaki daralmanın etkileri tedarik sanayinde de hissedildi. 2020 yılında otomotiv tedarik sanayinin ihracatı yüzde 11,4 daralarak 9,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde sektörün ciro kaybı ise 22 milyar TL’yi buldu. Kemal Yazıcı, “Bu sene ülkemizde araç üretiminin yüzde 13 artışla 1,5 milyon adet olacağını öngörürken, toplam otomotiv ihracatının 30 milyar dolar, tedarik sanayii ihracatının ise 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Kemal Yazıcı

HAYATTA KALMAK İÇİN DÖNÜŞÜM ŞART

  • Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinin dünyaya beklenenden daha çabuk yayıldığının altını çizen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, “2020 yılı başında içten yanmalı motorlu araçların oranını yüzde 85 olarak öngörmüştük yani elektrikli ve hibrid araç oranı en fazla yüzde 15 olur diyorduk. Avrupa’da 2020 yılının ilk 9 ayında elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 20’ye kadar çıktı. Yani öngörümüzden daha hızlı bir değişim var. Elektrikli araçların artışına paralel, tedarik sanayi olarak yeni parçaları üretebilir hale hızla gelmeliyiz. 2030 yılına gelindiğinde konvansiyonel araçların parçaları yüzde 50 oranında düşecek. Yani, bundan 10 yıl sonra eğer elektrikli araçlara özgü yeni parçaların üretimine geçemezsek, tedarik sanayinin cirosu yarı yarıya düşecek ve belki firmaların yarısı olmayacak” ifadelerini kullandı.

Türk yöneticilerle reklam yapacağız

Alper Kanca

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca ise otomotiv sanayiinin yurt dışındaki algısını yükseltmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek amacıyla Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) iş birliği ile çalışmalar gerçekleştirdiğini duyurdu. Dev otomotiv üreticilerinde karar alma mekanizmasındaki Türklere ulaşmak istediklerini vurgulayan Alper Kanca, “Almanya, Fransa ve İngiltere’ye odaklandık. Türkler Almanya’da çok önemli görevlerde çalışıyor. Onlara Türkiye otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri, yapılan çalışmaları ve sektörümüzün başarılarını anlatacağız” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Fransada Müslümanın ölümü de zor

Fransa'da Müslümanın ölümü de zor
Aşılamada pik şubatta

Aşılamada pik şubatta

Türkiye, ​Çin'den gelen yeni parti aşı ile birlikte şubatta hızını da katlayacak.
DSÖ ‘sıfır’ noktasında

DSÖ ‘sıfır’ noktasında

​Koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığını araştırıyorlar.
Başlarından vurulmuşlar

Başlarından vurulmuşlar

Dört liseli arkadaş ölü bulundu.
Lokantalar açılacak mı?

Lokantalar açılacak mı?

​Kabinenin kararı merakla bekleniyor.

Çadır kampı su bastı

Çadır kampı su bastı

​Afrin'deki yoğun yağışlar sığınmacılara zor anlar yaşattı.
Zirvede Trabzonspor fırtınası

Zirvede Trabzonspor fırtınası

​Bordo mavililer Uğurcan Çakır'ın yıldızlaştığı maçı 2-1 kazandı.
İrfan Can Kahveci <br>Fenerbahçe'de

İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe'de

​Milli futbolcunun maliyeti KAP'a bildilrildi.
Boğaziçi'nde skandal

Boğaziçi'nde skandal

Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri fişlemişler.
Yeni transferin <br>testi pozitif çıktı

Yeni transferin
testi pozitif çıktı

​Galatasaray'da şoke eden gelişme.
Somali'de<br>bombalı saldırı

Somali'de
bombalı saldırı

​Patlamanın ardından çatışma çıktı.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Bab ve Azez'de<br>PKK saldırısı

Bab ve Azez'de
PKK saldırısı

10 sivil öldü, 24 kişi yaralandı.
Transferde Mısır krizi

Transferde Mısır krizi

G.Saray'a imza atmıştı, Türkiye'ye gelişi engellendi.
Postacı ile kuğu 37 yıldır dost

Postacı ile kuğu 37 yıldır dost

​Mektup götürdüğü köyde bulmuştu...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.