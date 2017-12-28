10 yıl sonra üretimini bitirdi, ismi tarih olacak

Bursa’da 170 milyon Euro yatırımla 2007 yılından bu yana üretilen ve yılda 60 bin adetlik üretim rakamlarına ulaşan Linea, 2012 yılında 25 milyon dolarlık bir yatırımla kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçmişti.

Hürriyet Gazetesi'nden Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Türkiye’de özellikle filo şirketlerinin yoğun olarak talep ettiği Linea 10 yılda 500 bin adetlere yaklaşan bir üretime ulaştı. Tofaş’ın 3 modelden oluşan Fiat Egea Ailesi’ni üretmesi ve özellikle Avrupa’da büyük talep görmesi sonucu Linea son 2 yıldır biraz geri planda kalmıştı. Egea üretimini artırmak adına 2. jenerasyon Linea’nın G.Amerika’da üretilmesine karar verildi.

Linea’nın da üretiminin bitmesiyle birlikte Tofaş, 450 bin adetlik kapasiteye çıkan Bursa’da otomobil olarak sadece Egea Ailesi’ni üretecek. Hafif ticari araçta ise Fiat Doblo ve Fiat Fiorino ile yoluna devam edecek.

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