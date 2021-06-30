Ekonomi 101 milyarlık yapılandırma Başvuru 2,2 milyonu geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

101 milyarlık yapılandırma: Başvuru 2,2 milyonu geçti

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırması büyük ilgi gördü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK prim borçları için bugüne kadar 2,24 milyon kişinin başvurduğunu ve 101 milyar 7 milyon liranın yapılandırıldığını açıkladı. Bilgin, vatandaşlara devletin sağladığı kolaylıktan yararlanma çağrısı yaptı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
101 milyarlık yapılandırma: Başvuru 2,2 milyonu geçti
SGK prim borçları için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021, peşin ve ilk taksit son ödeme tarihi ise 1 Kasım 2021 olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, borçların yapılandırılmasına ilişkin bilgiler verdi. SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak çalışma hayatı aktörlerinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Bilgin, bu kapsamda son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021, peşin ve ilk taksit son ödeme tarihinin ise 1 Kasım 2021 olduğuna işaret ederek, vatandaşlara borç yapılandırma avantajlarından yararlanma çağrısı yaptı.

TAHSİLAT 14.1 MİLYAR TL

  • Kanun kapsamında yapılandırma için 2 milyon 248 bin 894 başvuru alındığını açıklayan Bakan Bilgin, “Toplamda 101 milyar 7 milyon lira borç yapılandırıldı. 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla da 14 milyar 100 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi. Yapılandırmaya başvurmayan ya da yapılandırmaları bozulanlar, 7326 sayılı Kanun’dan faydalanabilecekler” bilgisini verdi.

GECİKME FAİZİ SİLİNECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecek. Taksitle ödemeyi tercih edenler için 6, 9, 12 ve 18 eşit ödeme seçeneği ile ikişer aylık periyodlarla ödeme yapılabilecek. Daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılabilecek.

Hangi borçlar kapsamda

2021 nisan ayı ve öncesinde kesinleşerek yapılandırmaya alınan SGK borçları şunlar:

-SGK prim borçları

-Genel sağlık sigortası primi,

-İşsizlik sigortası primi,

-İdari para cezaları,

-İş kazası veya meslek hastalığından doğan rücu alacaklar,

-Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar

-Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakları.

Vedat Bilgin
Vedat Bilgin

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANIN PRİMİ DEVLETTEN

  • -Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanların 31 Aralık 2021’e kadar anapara borçlarının tamamını ödemesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.
  • -Hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin 30 Kasım 2021’e kadar gelir testi yaptırması şartıyla borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.
  • -Bağ-Kur sigortalılarının durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar üzerinden 1 Kasım 2021’e kadar ödenmesi gerekecek.
  • -Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar internet, posta veya bizzat başvuru yöntemlerinden birini seçebilecek.
  • -İnternetten başvurular e-Sigorta ya da SGK İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılabilecek.
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