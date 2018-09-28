Ekonomi 1,1 milyonluk yatırımla sağlıklı büyüme hedefi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1,1 milyonluk yatırımla sağlıklı büyüme hedefi

Faaliyetleri İstanbul Ticaret Odası tarafından desteklenen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yatırımcı ile girişimciyi buluşturmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mornero, aldığı yatırımlarla operasyonlarını genişleterek daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.
Mornero, aldığı yatırımlarla operasyonlarını genişleterek daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.

Son yatırım kararı doğal, sağlıklı ve lezzetli kahvaltıyı müşterinin ayağına getirerek sabah kahvaltılarının vazgeçilmez adresi olmayı planlayan startup şirketi Mornero ile uluslararası yatırımcı Tarvenn buluşmasından çıktı. Tarvenn, haftalık veya aylık abonelikler ile www.mornero.comwww.mornero.com> adresinde hizmet veren Mornero’ya, 1,1 milyon lira değerleme üzerinden yatırım yaptı. Çalışan ve güne erken başlayan bireylere daha sağlıklı bir kahvaltı seçeneği sunmak için yola çıkan girişim; şirketler için kurumsal teklifler de sunuyor. Mornero, aldığı bu yatırımla operasyonlarını genişleterek daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.

YAYILMAK İSTİYOR

Mornero kurucusu Sabit Çakmaklı, aldıkları yatırımla finansal ve operasyonel olarak güçlenerek, önce İstanbul ardından tüm Türkiye’de doğal ve lezzetli kahvaltıyı abonelerine ulaştırmak istediklerini söyledi. Tarvenn Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mustafa Kopuk da Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) çalışanlarına ve BTM Direktörü İbrahim Elbaşı’ya teşekkür etti. Girişimlere verdikleri desteklerin devam edeceğini belirten Mustafa Kopuk, girişimciliğin daha çok desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

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