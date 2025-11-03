126 ülkeye su parkı ihracatı

Polin Group, su parkı ve eğlence ekipmanları alanında Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından biri haline geldi. 50 yılı aşan tecrübeyle 5 kıtada faaliyet gösterdiklerini belirten Polin Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, "Türkiye’nin mühendislik ve üretim gücünü küresel ölçekte temsil ediyoruz. Bugün 126 ülkeye su parkı ihraç ediyor, tasarımdan üretime kadar tüm süreçleri ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de yıllar önce hayal bile edilemeyen bir sektörü sıfırdan inşa ederek bugün küresel ölçekte önemli bir noktaya ulaştık. Uluslararası pazarda marka haline gelerek artık standart veya normları belirliyoruz" dedi.

YERLİ ÜRETİMLE 5 KITAYA İHRACAT

Dış pazarlara açılma hikayesinin 1990’lı yıllarda Avrupa ve Orta Doğu pazarlarıyla başladığını kaydeden Pakiş, "Kompozit alanındaki üretim yeteneğini buraya uyarladık. Şirketimiz, Ar-Ge yatırımları sonrasında küresel su parkı endüstrisinin önde gelen tedarikçileri arasına girdi. Bugün ABD, Tayland, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, Uzak Doğu ve Mısır gibi farklı pazarlarda aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Son yıllarda, akvaryum tasarımı ve inşası işlerinde de global bir oyuncu haline geldik. Mesela Katar’ın en büyük akvaryumunu Dünya Kupası öncesinde yetiştirip teslim ettik" ifadelerini kullandı. Ar-Ge ve tasarım odaklı üretim modelini benimsediklerini söyleyen Pakiş, Sakarya’daki üretim kampüsünde türk mühendis ve tasarımcılarla yerli üretim gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Barış Pakiş

10 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Türkiye su parkı pazarı, sadece kaydıraklar özelinde yaklaşık 100 milyon avroluk bir büyüklüğü olduğuna değinen Pakiş, sektöre ilişkin şu bilgileri paylaştı: "İnşaat, altyapı, mobilya, güneşlik, pompa sistemleri, çevre düzeni gibi yan sektörlerle beraber 300 milyon avroluk pazarımızın bir hacmi var. Bu rakam bazı yıllarda büyük projelerle 400 milyon avroya da yaklaşabilir. Küresel büyüklüğü ise 10 milyar dolar civarında. Polin Grup olarak üretimimizin yüzde 80’den fazlası ihracat. Gelirlerimizin yüzde 70’inden fazlası da buradan geliyor. Yalnızca ekipman değil, teknoloji, mühendislik ve tasarım da ihraç ediyoruz." Barış Pakiş, son dönemde turizm alanındaki yatırımları dikkat çeken Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerden yoğun talep olduğunu dile getirdi.

YÜKSEK FAİZLER ÜRETİMİ ETKİLİYOR

Pandemi döneminde gerileyen küresel eğlence pazarının yeniden toparlandığına dikkat çeken Barış Pakiş, “Şirketimizin geçmişinde Suntago, The Land of Legends, Cartoon Network Amazone gibi projeleri var. Royal Carribean, P&O Cruise, MSC’nin de bulunduğu birçok kruvaziyer gemilerine su kaydırakları kurduk. İhracat kilogram değeri tasarım ürünlerde 25-30 avroya çıkıyor” şeklinde konuştu. Birçok sektör gibi kendilerinin de finansman sorunları, yüksek faizler, kur baskısı karşısında zorlandıklarını aktaran Pakiş, "Aslında elimizde yapabileceğimizin 2–3 katı iş var. Ama finansman sorunları nedeniyle kapasitemizi tam kullanamıyoruz.Eskiden 6 ayda tamamlanan işler şimdi 18–24 ay sürüyor" değelendirmesini yaptı.











