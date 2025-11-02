Trabzon hurmasını kendi tasarladığı aletlerle kurutup gelirini katladı: Kilosunu 500 liraya satıyor

Özkan, Trabzon hurmasının yetiştirilmesi zor bir ürün olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:





"Bu yıl meyve bahçemdeki taze Trabzon hurmasının 1 kilogramını 50 liradan satıyorum. 4-5 kilogram Trabzon hurması işlendiğinde (kurutulduğunda) ağırlığı 1 kilograma düşüyor ancak 500 liradan satışa sunuyorum. Allah bereket versin. Evimin balkonu üç ton kadar ürün alıyor. Bahçeme de ayrı bir yer daha yaparak daha fazla ürün işlemek istiyorum. Paketleme işlemine başladığımızda en fazla dikkat ettiğimiz şey ise hijyen. Çok dikkatli bir şekilde paketleme işini yapıyoruz."

Özkan, kimi zaman pazarda kimi zaman da elden perakende olarak yürüttüğü satışlarını büyüterek, toptan satış yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.