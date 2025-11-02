Gümrükte ele geçirdiler: Değeri 2 milyar 612 milyon TL

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, sınır kapılarında da vatandaşlarımızı bağımlılığa, gençlerimizi karanlığa sürüklemeye çalışan zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürmekte, kaçakçılara geçit vermemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, 'yüzyılın küresel felaketi' olarak nitelendirdiğimiz uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedeflerimiz arasında görmekteyiz.