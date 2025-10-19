Ticaret Bakanlığı eylülde 616 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Bakanlığın eylül ayına ilişkin dahilde işleme, hariçte işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 616 firmaya dahilde işleme izin, 11 firmaya yurt içi satış ve teslim ile 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi. Firma talebine istinaden 22 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.