Mancini'nin yeni adresi netleşti

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin yeni adresi netleşiyor. Tecrübeli çalıştırıcı İngiltere yolcusu...
İngiltere Premier Lig'de dün Chelsea'ye 3-0 yenildiği maçın ardından Ange Postecoglou'nun görevine son veren Nottingham Forest'ta teknik direktör arayışları başladı.
Küme düşme hattında bulunduğu Premier Lig'de üst basamaklara tırmanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Nottingham'da, yönetimin Roberto Mancini ile ilk teması kurduğu ileri sürüldü.
NTV Spor'un Daily Telegraph'tan aktardığı habere göre Mancini, Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou'nun yerine geçmek için bir numaralı aday olarak ortaya çıktı.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nda görev yapıyordu. Mancini, Ekim 2024'ten bu yana boşta.