Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mancini'nin yeni adresi netleşti

Mancini'nin yeni adresi netleşti

16:2219/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin yeni adresi netleşiyor. Tecrübeli çalıştırıcı İngiltere yolcusu...

İngiltere Premier Lig'de dün Chelsea'ye 3-0 yenildiği maçın ardından Ange Postecoglou'nun görevine son veren Nottingham Forest'ta teknik direktör arayışları başladı.

Küme düşme hattında bulunduğu Premier Lig'de üst basamaklara tırmanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Nottingham'da, yönetimin Roberto Mancini ile ilk teması kurduğu ileri sürüldü.

NTV Spor'un Daily Telegraph'tan aktardığı habere göre Mancini, Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou'nun yerine geçmek için bir numaralı aday olarak ortaya çıktı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nda görev yapıyordu. Mancini, Ekim 2024'ten bu yana boşta.

#Roberto Mancini
#Futbol
#Notthingam Forest
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ersin Tatar kimdir nereli kaç yaşında? Ersin Tatar hayatı biyografisi ve siyasi kariyeri