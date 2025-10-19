Yeni Şafak
Fenerbahçe’den flaş ayrılık kararı: Devre arası ilk o gidiyor!

16:2419/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu henüz bekleneni veremedi. Sarı-lacivertli yönetim kiralık olarak kadroya katılan oyuncu hakkında kararını verdi. İşte detaylar.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica deplasmanında sakatlanan Jhon Duran, idmanlara çıkmaya başlarken Kolombiyalı forvet için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.


Bolavip'in geçtiği habere göre Fenerbahçe, sezon sonunda Jhon Duran'la vedalaşma kararı aldı. Buna göre sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almayacak ya da kiralık sözleşmesini uzatmayacak.


Sezon sonunda Al-Nassr'a dönecek olan Jhon Duran'ın taliplerinin olduğu ve şimdiden İngiltere Premier Lig'den teklif aldığı haber detayında yer aldı.


Jhon Duran'ın Al-Nassr'a imza atmadan önce PSG, Barcelona, Chelsea ve Manchester United gibi takımların radarına girdiği hatırlatıldı.


Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maça çıkan Jhon Duran, 328 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.


#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Al Nassr
